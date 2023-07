Dreszczowiec w meczu Fręch. Mistrzyni Wimbledonu nie dała rady Polce

Ostatnie tygodnie były słodko-gorzkie dla Magdaleny Fręch (79. WTA). Dotarła do ćwierćfinałów w Nottingham i Birmingham. Gorzej było w Eastbourne i na Wimbledonie, gdzie odpadła już w I rundzie. Z powodu kłopotów zdrowotnych zrezygnowała też z udziału w WTA 250 w Warszawie. W ten weekend Polka wróciła już jednak do rywalizacji. W sobotę zmierzyła się z Kaylą Day (94. WTA) w I rundzie eliminacji do WTA 500 w Waszyngtonie. Mecz trwał zaledwie 43 minuty, ponieważ rywalka skreczowała przy stanie 6:2 dla naszej tenisistki, dzięki czemu ta awansowała do kolejnego etapu zmagań.

Magdalena Fręch awansowała do turnieju w Waszyngtonie. Kapitalny powrót w I secie

O wejście do turnieju głównego Fręch rywalizowała z Clervie Ngounoue (542. WTA), a więc jedną z najbardziej utalentowanych zawodniczek młodego pokolenia. 17-letnia Amerykanka dopiero co wygrała juniorski Wimbledon. Forma rywalki zwiastowała zacięty mecz.

I rzeczywiście pierwszy set był bardzo wyrównany. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w czwartym gemie. Wówczas to Ngounoue wygrała przy serwisie Fręch, a następnie utrzymała własne podanie, dzięki czemu prowadziła już 4:1. Polka była jednak w stanie utrzymać nerwy na wodzy i wrócić do gry. W siódmym gemie odrobiła stratę przełamania, a później doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie do wyłonienia zwyciężczyni potrzebny był tie-break. W nim zdecydowanie lepiej poradziła sobie Fręch. Niemal całkowicie zdominowała rywalkę, wygrywając aż 7:2.

Fręch przeżyła chwilowy kryzys w II secie. Wyszła z niego obronną ręką

Ta wygrana nakręciła Polkę, która kapitalnie rozpoczęła drugi set. Już w drugim gemie przełamała Amerykankę i po chwili prowadziła 3:0. Później jednak straciła koncentracje, z czego skorzystała młodsza tenisistka - przełamała Fręch i zaczęła niwelować straty, a w szóstym gemie doprowadziła nawet do wyrównania.

Polka przetrwała chwilowy kryzys i wyszła z niego obronną ręką. Zaczęła popełniać mniej błędów i wygrywała przy własnych serwisach, choć rywalka miała kilka okazji do przełamania. Końcówka była niezwykle emocjonująca, ale o losach seta zadecydował 12. gem. W nim Fręch przełamała Amerykankę i po ponad dwugodzinnym boju wygrała 7:5 i w całym meczu 2:0. Tym samym awansowała do turnieju głównego w Waszyngtonie.

W nim może zmierzyć się z wielkimi gwiazdami tenisa. Najwyżej rozstawione są Amerykanki Jessica Pegula (4. WTA) i Coco Gauff (7. WTA), Francuzka Caroline Garcia (5. WTA) oraz Greczynka Maria Sakkari (9. WTA).