"Tak, potwierdzam" - ważne słowa Świątek. Ona i Hurkacz razem to złoto! Oby olimpijskie

- Oboje mamy mnóstwo frajdy z tego miksta. Super mi się gra z Igą - mówił dla Sport.pl Hubert Hurkacz na początku bieżącego roku. Wtedy on i Iga świetnie spisywali się w mikście w ramach turnieju United Cup, czyli w nieoficjalnych mistrzostwach świata. Wtedy pisaliśmy, że bardzo możliwe jest, że ta para spróbuje wywalczyć dla Polski olimpijski medal w Paryżu.

A teraz mamy potwierdzenie, że Świątek i Hurkacz spróbują to zrobić. Iga wygrała w niedzielę turniej WTA 250 w Warszawie i po finale spotkała się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Pod koniec spotkania Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub" zauważył wpis Hurkacza i zapytał Igę czy potwierdza to, co na Twitterze ogłosił Hubert.

- Tak, potwierdzam - odpowiedziała Iga. I trudno po tym potwierdzeniu po prostu się nie ucieszyć.

W mieszanym deblu na paryskich igrzyskach zobaczymy 16 par. Świątek i Hurkacz są tak znakomitymi tenisistami i - co bardzo ważne - tak dobrze współpracują - że na pewną będą kandydatami do podium.

Matkowski: Kandydaci do wygrania igrzysk!

Już w styczniu wstępne planowanie takiego miksta bardzo podobało się Marcinowi Matkowskiemu. - Nawet jeśli Iga z Hubertem jeszcze nie są po słowie, to wydaje mi się, że ich mikst na igrzyskach to najbardziej logiczny ruch. Bardzo chciałbym to zobaczyć, bo oglądanie Igi i Huberta razem to wielka przyjemność, to jest ogień - mówił w rozmowie ze Sport.pl były tenisista, który przez lata należał do ścisłej światowej czołówki deblistów.

- Iga na pewno skoncentruje się na singlu i zapewne na kortach Roland Garros będzie główną faworytką. A mikst jako druga konkurencja byłby dla niej idealny, bo w nim jest tylko 16 par. Czyli tam dwa mecze wygrane sprawiają, że już jest się w strefie medalowej - analizował Matkowski. - Iga i Hubert mogliby być kandydatami do wygrania igrzysk. Powinni spróbować - przekonywał.

Iga to potrafi i Hubert też to potrafi!

I spróbują. Dla Igi będzie to druga mikstowa próba. Na igrzyskach w Tokio para Świątek - Kubot była o jeden mecz od strefy medalowej, ale przegrała ćwierćfinał z Rosjanami Wiesniną i Karacewem.

Kubot to świetny deblista, ale Hurkacz też potrafi go świetnie grać (z różnymi partnerami wygrał już cztery deblowe turnieje ATP). A Świątek z powodzeniem łączyła singla z deblem jeszcze gdy prowadził ją poprzedni trener, Piotr Sierzputowski (m.in. w parze z Amerykanką Bethanie Mattek-Sands była w finale Roland Garros 2021). I oczywiście w czasach juniorskich.