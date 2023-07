Świątek cieszyła się jak dziecko. Dosłownie. Sceny na korcie w Warszawie [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) była największą gwiazdą turnieju WTA 250 w Warszawie. Nie zawiodła oczekiwań kibiców i zdobyła 15. w karierze tytuł. Nie było o to łatwo, niedzielny finał rozegrała zaledwie godzinę po tym, jak dokończyła przerwane w sobotę spotkanie półfinałowe.

Po zakończeniu meczu 22-latka przebiegła po korcie i podziękowała fanom za wsparcie. Następnie udzieliła wywiadu, w którym nie ukrywała radości z triumfu. - Przyznam, że dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równi, jeśli chodzi o poziom stresu z Rolandem Garrosem. Jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać. Na pewno nie udałoby mi się to bez waszego wsparcia, więc dziękuję bardzo - powiedziała.

Świątek jak kadra Grbicia. Najlepsze w Warszawie zostawiła na koniec

Tak Iga Świątek świętowała zwycięstwo w Warszawie. Buty poszły w ruch

Już po zakończeniu dekoracji Polka dalej świętowała z kibicami i sprawiła im sporą niespodziankę. Mateusz Ligęza, dziennikarz Radia Zet, opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak rzuca im buty, w których rywalizowała na korcie. Poleciały one w inne części trybun, przez co nietypową, acz wyjątkową pamiątkę będzie miało dwóch kibiców.

Iga Świątek cieszyła się razem z dziećmi. Okrzyk radości

Liderka światowego rankingu zaprosiła do świętowania także dzieci od podawania piłek. Na profilu WTA na Twitterze pokazano, jak wspólnie zgromadzili się na korcie wokół trofeum i na sygnał zawodniczki wydali charakterystyczny dla niej okrzyk, czyli "jazda".

Iga Świątek jak Serena Williams. Niesamowita skuteczność

Teraz Iga Świątek będzie miała chwilę na odpoczynek, ale już niebawem czeka ją kolejny start. Już zapowiedziała, że weźmie udział w turnieju WTA 1000 w Montrealu, który zostanie rozegrany w dniach 7-13 sierpnia.