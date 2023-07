Hurkacz otworzył się przed fanami. Zorganizował to specjalnie dla nich. Chwila szczerości

Hubert Hurkacz (16. ATP) po raz ostatni rywalizował na korcie w Wimbledonie, gdzie odpadł w IV rundzie po porażce 6:7, 6:7, 7:5, 4:6 z Novakiem Djokoviciem (2. ATP). Korzystając z wolnego czasu, przygotował niespodziankę dla kibiców.

Hubert Hurkacz zorganizował Q&A. Odpowiedział na pytania fanów

W piątek 28 lipca tenisista zapowiedział na Twitterze, że chce zorganizować sesję Q&A (pytań i odpowiedzi) i poprosił użytkowników o pytania. Była to wyjątkowa okazja, aby nieco więcej się o nim dowiedzieć.

W sobotę 29 lipca odbyła się pierwsza część. W niej Hurkacz zdradził, że jego ulubionym daniem w dzieciństwie była pizza, wyznał także że woli oglądać filmy niż czytać książki. Jego ulubione produkcje to "Papillon", "Złap mnie jeśli potrafisz" i "Podejrzani", z komedii najbardziej lubi "Kilera" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Jeśli chodzi o literaturę, to chętnie sięga po dzieła amerykańskiego pisarza Roberta Ludluma.

Polski tenisista uchylił także rąbka tajemnicy na temat życia prywatnego. Jego ulubionym miejscem w rodzinnym Wrocławiu jest jego dom, w wolnym czasie najchętniej spotyka się z przyjaciółmi, gra w golfa i jeździ samochodem. Wyjaśniło się także, kto zainspirował go do gry w tenisa - była to jego mama, która także uprawiała ten sport. Jako ulubiony turniej wskazał Wimbledon.

Na więcej pytań tenisowych Hurkacz odpowiedział w niedzielę. Pokusił się o stworzenie "perfekcyjnego zawodnika", który miałby następujące cechy: forhend Rogera Federera, bekhend Andy'ego Murraya, serwis Johna Isnera, return Novaka Djokovicia, grę przy siatce Pete'a Samprasa oraz mentalność Rafaela Nadala. Jak swoje ulubione zagranie wskazał serwis, a za najbliższych przyjaciół w tourze Jannika Sinnera oraz Grigora Dimitrowa.

Hubert Hurkacz o innych sportach. Formuła 1, dart i Robert Lewandowski

Nie zabrakło także pytań o inne sporty. Hurkacz jest wielkim fanem Formuły 1, jego ulubiony zespół to McLaren, a kierowca Charles Leclerc, w przeszłości podziwiał także Ayrtona Sennę. Gdyby nie grał w tenisa, to widziałby się właśnie w wyścigach samochodowych. Jedno z pytań zadał także polski oddział Viaplay, który zapytał go, czy nie chciałby dołączyć do zespołu obsługującego listopadowe Grand Prix Las Vegas. "Zdecydowanie" - odpowiedział.

Polski tenisista wyjawił, że próbował także gry w darta, udało mu się nawet uzyskać wyniki 180 pkt (największa liczba punktów, jaką można zdobyć za pomocą trzech rzutów). Dodał, że jego ulubieni piłkarze to Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński.

Na koniec Hurkacz podziękował kibicom za udział w Q&A. "Dzięki wszystkim za wspólną zabawę! Bardzo mi się podobało. Przepraszam, jeśli nie udało mi się odpowiedzieć na wasze pytania, wszystkie naprawdę doceniam" - podsumował.