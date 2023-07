Świątek zaskoczyła po finale w Warszawie. Takie słowa do ojca. "Zdobyłeś swoje ambicje"

Niedziela była pracowitym dniem dla Igi Świątek. W samo południe wyszła na kort, by dokończyć półfinałowy mecz z Yaniną Wickmayer, który przerwano w sobotę przy stanie 6:1, 5:5 dla Polki. Ostatecznie naszej tenisistce udało się triumfować w tym starciu po tie-breaku. Niespełna godzinę później znów pojawiła się na korcie, tym razem, by zawalczyć o 15. tytuł w karierze i pierwszy na polskiej ziemi. I udało jej się zrealizować cel - nie dała żadnych szans Lindzie Siegemund. Niemka urwała jej jedynie gema i spotkanie zakończyło się zwycięstwem Świątek 6:0, 6:1.

Emocjonalna wypowiedź Świątek. Podziękowała rywalce za grę. "To, co zrobiłaś wczoraj, było dość surrealistyczne"

Polka nie kryła radości z triumfu przed własną publicznością. Przebiegła się po korcie i wymownymi gestami podziękowała kibicom za wsparcie. Później zrobiła to samo w oficjalnym wywiadzie. Zwróciła się też do rywalki i doceniła jej determinację. Niemka dzień wcześniej rozegrała dwa mecze, spędzając na korcie ponad siedem godzin.

- W pierwszej kolejności chciałabym pogratulować Laurze. To, co zrobiłaś wczoraj, było dość surrealistyczne. Nie wiem, czy ktokolwiek byłby w stanie to przeżyć, ale ty tak. Fajnie, że mogłyśmy zagrać razem finał. Gratuluję też twojemu zespołowi - podkreśliła.

Opowiedziała też nieco więcej o grze przed polskimi kibicami. Jak się okazało, ciążyła na niej ogromna presja.

- Cieszę się, że mimo tak trudnego początku w I rundzie mogłam coraz lepiej grać i pokazać Wam moją grę. Przyznam, że dziwi mnie to, ale ten turniej jest na równi, jeśli chodzi o poziom stresu z Rolandem Garrosem. Jestem z siebie dumna, że udało mi się to przetrwać. Na pewno nie udałoby mi się to bez waszego wsparcia, więc dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Wam się podobało i spotkamy się jeszcze na wielu takich imprezach. To była ogromna przyjemność.

Tyle Świątek zarobiła za wygranie turnieju w Warszawie. Przepaść

Świątek miała kilka słów do ojca. "Mam nadzieję tato, że w końcu zdobyłeś swoje ambicje i zaczniesz odpoczywać"

Polka zwróciła się także do ojca, który był jednym z organizatorów warszawskiego turnieju. Zażartowała, że w końcu będzie mógł odpocząć i w domu zapanuje spokój.

- Chciałam podziękować też wszystkim sponsorom i organizatorom turnieju. Przyznam, że to nie była najłatwiejsza sytuacja i turniej, kiedy od pół roku rozmawiało się o tym w moim domu. Mój tata jest zaangażowany w organizację. To, ile mój tata włożył w to serca... Ja też oczywiście dałam w tym tygodniu z siebie wszystko, ale on właściwie dawał przez cały czas.… Mam nadzieję tato, że w końcu zdobyłeś swoje ambicje i zaczniesz odpoczywać - kontynuowała.

Iga Świątek wygrała turniej w Warszawie! Po prostu demolka

- Chciałabym, żeby coraz więcej było takich imprez w Polsce. Mam nadzieję, że ten turniej pokaże, że się da - zakończyła Polka.

Teraz przed Świątek kilka dni odpoczynku. Do rywalizacji wróci w WTA 1000 w Montrealu, który wystartuje już 7 sierpnia. Następnym przystankiem będzie turniej w Cincinnati i US Open, gdzie nasza zawodniczka będzie bronić tytułu.