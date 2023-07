Świątek jak kadra Grbicia. Najlepsze w Warszawie zostawiła na koniec

Niedzielny triumf Iga Świątek odniosła niespełna 20 kilometrów od rodzinnego Raszyna. Przy okazji tegorocznej edycji, jak i w przeszłości nieraz powtarzała, że rywalizacja w ojczyźnie i w rodzinnych stronach to szczególne wyzwanie. Ale tym razem w decydującym meczu nerwy zostawiła w szatni albo przynajmniej nie dała po sobie poznać, że jej towarzyszą. Wręcz przeciwnie - w finale uniknęła potknięć z wcześniejszych meczów tego tygodnia i wygrała 6:0, 6:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Świątek jak siatkarze - najpierw wzloty i upadki, potem popis w finale

Każdy kibic pamięta pierwsze turnieje fazy interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów polskich siatkarzy, podczas których grająca często zmienianym składzie drużyna regularnie przeplatała momenty lepszej gry z gorszą. I nieraz niespodziewanie fundowała swoim fanom dreszczowce. Jeszcze w ćwierćfinale i półfinale niektórzy rzucali, że mecz co prawda wygrany, ale styl momentami pozostawiał trochę do życzenia. W finale z Amerykanami zawodnicy trenera Nikoli Grbicia zagrali koncertowo i nie było się do czego przyczepić. Dzięki temu w niedzielnym wieczór tydzień temu stanęli na najwyższym stopniu podium w Gdańsku.

Siedem dni później w Warszawie pamiątkową paterę i puchar za wygraną odebrała na kortach Legii Świątek. Ona również we wcześniejszych rundach wzloty przeplatała czasem krótkotrwałymi upadkami. Głównym problemem pierwszej rakiety świata było domykanie setów. W meczu otwarcia z Niginą Abdurajmową w drugim secie prowadziła 5:1 i miała trzy piłki meczowe, a dopięła swego w ósmym gemie, tracąc wcześniej podanie.

Ale jeszcze wyraźniej dało to o sobie znać w półfinale z Yaniną Wickmayer. W sobotni wieczór prowadziła w drugim secie 5:2, ale pozwoliła Belgijce doprowadzić do remisu (znów zmarnowała trzy meczbole), a wtedy mecz przerwano z powodu ciemności. Po wznowieniu go w niedzielne południe wróciła, by dopiąć swego i co prawda uniknęła zmęczenia trzecią partią, ale troszkę nerwów swoim sympatykom zapewniła. W tie-breaku prowadziła 5-1, by stracić cztery punkty z rzędu, a potem rywalka doprowadziła jeszcze do remisu 6-6.

Finał był już popisem 22-latki, która wywalczyła 15. tytuł w zawodowej karierze. Dokończenie półfinału posłużyło Polce za rozgrzewkę, a potem od pierwszej akcji szła za ciosem. Grała bardzo pewnie i od początku starała się zdominować przeciwniczkę. I robiła to skutecznie. Choć 153. w rankingu WTA Siegemund miała lepszy procent pierwszego podania od Świątek, to niewiele jej to dało. Bo w wymianach wyraźnie dominowała faworytka. Szybko przechodziła do ofensywy, a jej znakiem firmowym w niedzielę było bardzo częste minięcia.

Maratonce Siegemund zabrakło paliwa. Finał z Warszawy na drugim miejscu w klasyfikacji Świątek

- Myślę, że ludzie mieli frajdę z mojej odważnej gry i częstego chodzenia do siatki. Nawet jeśli wiele razy nie przynosiło to powodzenia i popełniałam fatalne błędy. Ale wciąż to robiłam i sądzę, że ludzie to docenili - podsumowała po zakończeniu sobotniego występu Niemka.

Występu składającego się z dwóch pojedynków, w których 35-latka bardzo zaimponowała wszystkim walecznością i zdrowiem. Zagrała tego dnia trzysetowy ćwierćfinał (wznowiony tego dnia w trzecim gemie), podczas którego spędziła na korcie 3 godziny i 24 minut, a następnie trzysetowy półfinał, co zajęło jej 2 godz. i 55 min.

Siegemund, która na kolejny występ w finale turnieju WTA czekała pięć lat, ta maratońska dawka gry dała o sobie znać w niedzielę. Zadanie bardzo mocno utrudniała jej świetnie radząca sobie Świątek, ale też Niemce wyraźnie brakowało energii, co przełożyło się na dużą liczbę błędów i brak skuteczności. Tym razem mecz skończył się po 68 minutach.

Był to drugi w karierze finał 22-letniej Polki pod względem liczby straconych gemów. Na 1.miejscu jest pamiętny "rower" (wygrana 6:0, 6:0) z Karoliną Pliskovą w Rzymie sprzed dwóch lat. Ostatnie miejsce na podium w tej klasyfikacji - 6:2, 6:0 z Anett Kontaveit w Dausze 2022.