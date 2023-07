Iga Świątek wygrała turniej w Warszawie! Po prostu demolka

Zanim Iga Świątek rozpoczęła niedzielny finał, najpierw musiała do niego awansować tego samego dnia. O 12:00 Polka kończyła przerwany w sobotę półfinał przeciwko Yaninie Wickmayer. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem i Świątek awansowała w ciągu kilku minut.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Spotkanie zostało przerwane przy stanie 6:1, 5:5. W drugim secie Świątek triumfowała w tie-breaku. To jednak nic przy tym, co w sobotę przeszła finałowa rywalka naszej zawodniczki. Laura Siegemund spędziła na korcie blisko siedem godzin.

Wielki powrót Bońka. Znowu wygrał. "Schody coraz większe"

Wszystko przez to, że Niemka grała dwa długie mecze. Najpierw w ćwierćfinale pokonała Lucrezię Stefanini 7:6, 5:7, 6:3. W półfinale Siegemund ograła Tatjanę Marię 5:7, 6:3, 6:4. Zmęczenie Niemki i różnica klas między nią i Świątek widoczna była na korcie gołym okiem.

Świątek triumfowała w Warszawie

Polka grała za szybko, za mocno, za dobrze dla niemieckiej tenisistki. W pierwszym secie Świątek zdeklasowała Siegemund, wygrywając go 6:0. Z 36 punktów rozegranych w tej partii nasza zawodniczka wygrała aż 26. Bezradna Niemka często rozkładała tylko ręce.

Drugi set nie różnił się wiele od pierwszego. Świątek od samego początku dominowała i - tak samo jak w pierwszej partii - już przy pierwszej okazji przełamała rywalkę, szybko obejmując prowadzenie 3:0. Siegemund już nie tylko rozkładała ręce. Niemka spuściła głowę i wyglądała, jakby chciała zejść z kortu.

Świderski szaleje w MLS! Absolutny bohater. Jóźwiak też błysnął [WIDEO]

Mimo to przy stanie 0:6, 0:3 udało się jej wygrać pierwszego gema. Ale to było wszystko, na co ją było stać tego dnia. Świątek grała za mocno, za dokładnie, za dobrze. Ostatecznie Polka triumfowała w tym meczu 6:0, 6:1.

Świątek to pierwsza Polka, która triumfowała w turnieju WTA w naszym kraju. To 15. tytuł w karierze Świątek, która oczywiście pozostaje liderką rankingu WTA.