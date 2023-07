Świątek zrobiła swoje w przerwanym meczu. Nerwy w tie-breaku

Iga Świątek powinna awansować do finału już w sobotę. Powinna, ale nie wykorzystała wielkiej szansy. Nasza zawodniczka wygrała pierwszego seta 6:1, w drugim prowadziła 5:2 i miała trzy piłki meczowe. Żadnej z nich jednak nie wykorzystała.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Yanina Wickmayer doprowadziła do remisu 5:5 i przy tym stanie mecz został przerwany z powodu zapadających ciemności. Spotkanie dokończono w niedzielę o 12:00. Na szczęście wszystko poszło zgodnie z planem i Świątek awansowała do finału w dwóch setach.

Rosjanie wracają do sportu. Ostre słowa Kasparowa

Niedzielna rywalizacja zaczęła się od zwycięstwa podających we własnych gemach serwisowych. Przez to doszło do tie-breaka, który lepiej zaczął się dla Świątek. Nasza zawodniczka zaczęła go od prowadzenia 5:1.

Świątek w finale turnieju w Warszawie

Później, tak samo jak w sobotę, coś w grze Świątek się zacięło. Polka popełniła proste błędy, przez co Wickmayer doprowadziła do stanu 5:4 dla Polki. Przy wyniku 6:4 Świątek miała dwie piłki meczowe, ale kolejny raz nie potrafiła zakończyć meczu.

Przy stanie 6:6 Wickmayer popełniła podwójny błąd serwisowy. Chwilę później Polka przeprowadziła świetną akcję i w końcu - przy szóstej piłce meczowej - zakończyła pojedynek, awansując do finału.

Skandal na meczu ekstraklasy. Kibice rozwiesili antyukraińskie transparenty

Ten rozpocznie się prawdopodobnie w ciągu godziny. Rywalką Świątek będzie Niemka - Laura Siegemund. Przeciwniczka Polki w sobotę rozegrała dwa mecze, przez co spędziła na korcie blisko siedem godzin.