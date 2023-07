Wiemy, kiedy Świątek dokończy półfinał. Znów może zagrać dwa mecze jednego dnia

Iga Świątek wygrała pierwszego seta z Yaniną Wickmayer 6:1, w drugim prowadziła 5:2. Wtedy wydawało się, że awans do finału turnieju w Warszawie będzie dla Polki formalnością, ale Belgijka doprowadziła do wyrównania 5:5. Wtedy supervisor podjął decyzję, by przerwać mecz.

Znana godzina kontynuacji meczu Świątek

Ok. godz. 20:30 Iga Świątek zgłosiła arbiter głównej, że piłka jest praktycznie niewidoczna. Wezwano supervisora, by osobiście ocenił widoczność na korcie, na który już nie świeciło słońce. Zgodził się z polską tenisistką i nakazał wstrzymanie pojedynku. Kort centralny przy stadionie Legii nie ma sztucznego oświetlenia.

Organizatorzy podali już informację, kiedy mecz Polki z Belgijką zostanie dokończony. Obie tenisistki wznowią spotkanie w niedzielę o godz. 12:00. Początkowo miały grać o godz. 11:00, ale ostatecznie wrócą do gry w samo południe.

Stawką jest awans do finału, który także zostanie rozegrany w niedzielę. Na rywalkę czeka już Niemka Laura Siegemund. Między półfinałem a finałem praktycznie nie będzie żadnej przerwy.

Świątek prowadziła, miała piłki meczowe, ale meczu nie skończyła

To może być wyjątkowa niedziela dla polskiego tenisa. Świątek wciąż jest w grze o finał turnieju singlistek w Warszawie, a jutro zagrają także deblistki, Weronika Falkowska i Katarzyna Piter zmierzą się z Heather Watson i Yaniną Wickmayer. Możemy mieć polskie triumfy w stolicy, ale to też może być piękny dzień dla Belgijki, która jednego dnia może zgarnąć dwa tytuły, ale też pracowity, bo może zagrać aż trzy mecze.

Plan gier turnieju WTA w Warszawie na niedzielę: