Świątek włączyła turbo. Zawrotna prędkość. Komentatorzy osłupieli. "Szalona" [WIDEO]

Sobota była pracowitym dniem dla Igi Świątek (1. WTA). Polka rozegrała aż dwa mecze. Najpierw pokonała 6:1, 6:4 Lindą Noskovą (59. WTA), dzięki czemu awansowała do półfinału WTA 250 w Warszawie. Na tym etapie rywalizacji zmierzyła się z Yaniną Wickmayer (109. WTA). Choć początek pierwszego seta był wyrównany, to liderce światowego rankingu i tak udało się przejąć kontrolę nad spotkaniem. Aż trzykrotnie przełamała rywalkę, a na dodatek popisała się kilkoma efektownymi zagraniami. Jedno z nich wywarło wrażenie nawet na osobach prowadzących profil WTA.

Świątek osiągnęła zawrotną prędkość. WTA reaguje. "Szalona sprawność"

Na początku drugiego gema Belgijka zaserwowała piłkę, z której przyjęciem Świątek nie miała większych problemów. Później obie zawodniczki pewnie oddawały kolejne, mocne uderzenia, aż w końcu inicjatywę przejęła Wickmayer.

Rywalka zagrała drop shota, co zaskoczyło Polkę. Ta jednak nie poddała się i pobiegła z dużą prędkością w kierunku siatki. Podbiegając, odbiła piłkę, dodatkowo zaliczając efektowny uślizg. Ostatecznie to właśnie 22-latka zdobyła punkt - posłała piłkę za plecy Wickmayer, która wówczas znajdowała się przy siatce.

- Wow, to była porażająca prędkość w wykonaniu Świątek - zachwycali się zagraniczni komentatorzy. Nagranie z tej sytuacji udostępnił na Twitterze oficjalny profil WTA z dopiskiem: "Szalona sprawność fizyczna". Załączono też emotikony, zwracające uwagę na szybki bieg liderki. Akcja napędziła Polkę, która finalnie wygrała seta 6:1.

W drugiej odsłonie rywalizacji w grę Polki wdarło się więcej nerwowości. Choć dwukrotnie przełamała Belgijkę, prowadziła już nawet 5:2 i miała trzy piłki meczowe, to ostatecznie nie wykorzystała okazji, by skończyć ten mecz. Rywalka doprowadziła do wyrównania 5:5 i właśnie przy takim stanie podjęto decyzję o przerwaniu spotkania z powodu zapadających ciemności.

Zostanie ono wznowione w niedzielę 30 lipca w godzinach porannych. Na ten sam dzień zaplanowano również finał turnieju, w którym na zwyciężczynię starcia Świątek - Wickmayer czeka już Laura Siegemund (153. WTA). W półfinale Niemka pokonała 5:7, 6:3, 6:4 rodaczkę, Tatjanę Marię (65. WTA).