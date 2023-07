Świątek prowadziła, miała piłki meczowe, ale meczu nie skończyła

Drugi mecz jednego dnia dla Igi Świątek to żaden problem. Jej półfinałowa rywalka, Yanina Wickmayer, także miała za sobą jedno spotkanie w sobotę. Pierwsze gemy meczu były naprawdę wyrównane, ale z biegiem czasu Świątek odjeżdżała przeciwniczce. W drugim secie było za to więcej dramaturgii, do czasu decyzji suervisora.

Dobra walka, która szybko się skończyła

Obie tenisistki posyłały mocne bekhendy i forhendy. Wickmayer chciała sprowadzić grę ze Świątek do długich wymian, których przeważnie sama nie wytrzymywała, grając w siatkę. Szczególnie wyrównane były pierwsze trzy gemy, Polka i Belgijka miały po jednym przełamaniu na koncie.

Od czwartego gema spotkanie toczyło się pod dyktando Świątek, która mądrze zmieniała kierunki swoich zagrań i grała w zmiennym tempie. Wickmayer nie radziła sobie z mądrym tenisem proponowanym przez Polkę. Nie wygrała żadnego gema przy swoim serwisie, jednego gema przegrała do zera. Pierwszy set padł łupem Polki 6:1.

Moment kryzysowy Świątek, z którego wyszła z klasą. A potem znów walka i przerwa

Wickmayer ponownie była groźna na początku drugiego seta, miała prowadzenie 2:1. W pewnym momencie grała po prostu lepiej od Świątek. Polka zaczęła odgrywać zbyt szybko, niecierpliwie, do tego niedokładnie. Niepewnie poruszała się po korcie, ponieważ po jednej akcji poczuła dyskomfort w nodze, jakby naciągnęła sobie mięsień uda. Potrzebowała dłuższej chwili i kilku akcji, by się upewnić, że wszystko jest w porządku i potem wyjść z kryzysowego momentu.

W czwartym gemie Belgijka miała dwa break pointy, które Świątek wybroniła, a później wygrała gema i doprowadziła do stanu 2:2. To pokazało Polce, że znów może grać swój ulubiony tenis. I taki też grała do końca spotkania. W prawie każdej wymianie dominowała nad rywalką, dyktowała tempo i warunki gry na korcie, dwukrotnie ją przełamała. Przeciwniczka nie mogła znaleźć sposobu na szybki bekhend i serwis na ciało. Polka prowadziła 5:2.

W ósmym gemie przyszedł moment dekoncentracji u Świątek, co wykorzystała Wickmayer i zmniejszyła straty, przełamując Polkę. Dziewiąty gem drugiej partii to był popis obu tenisistek. Bekhend Świątek był perfekcyjny, ale imponowała też odważna i agresywna gra Wickmayer, która ostatecznie opłaciła się Belgijce. Wybroniła trzy piłki meczowe, gema zamknęła asem serwisowym i zrobiło się tylko 5:4. Intensywny tenis oglądaliśmy także w dziesiątym gemie. Wickmayer odparła atomowy serwis Polki i zdołała ją przełamać, doprowadzając do wyrównania.

Supervisor przy stanie 5:5 nakazał przerwać spotkanie z powodu ograniczonej widoczności. Na ten problem zwróciła uwagę też Świątek. Na korcie centralnym przy stadionie Legii nie ma sztucznego oświetlenia.

Świątek i Wickmayer dokończą półfinał w niedzielę. W finale czeka już Niemka Laura Siegemund.