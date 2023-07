Świątek - Wickmayer w półfinale w Warszawie. Gdzie oglądać mecz? [TRANSMISJA TV, STREAM

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła przygodę na nawierzchni twardej od turnieju WTA 250 w Warszawie. Jak na razie radzi sobie bardzo dobrze. Pewnie dotarła do ćwierćfinału, gdzie zmierzyła się z Lindą Noskovą (59. WTA). Mecz powinien odbyć się jeszcze w piątek, ale z powodu opadów deszczu rywalizację przełożono na sobotę. Polka ostatecznie wygrała 6:1, 6:4 i awansowała do półfinału, podtrzymując dodatkowo niesamowitą passę zwycięstw przeciwko młodszym zawodniczkom. Do tej pory grała z takimi tenisistkami 26-krotnie i nie poniosła żadnej porażki.

REKLAMA

Zobacz wideo Poszło na ostro. Bartman zbeształ kibiców. "Użyjcie mózgu"

Świątek - Wickmayer w półfinale WTA 250 w Warszawie. Pierwsze starcie tych tenisistek

To jednak nie koniec emocji - za kilka minut Świątek ponownie pojawi się na korcie. W półfinale zmierzy się z Yaniną Wickmayer (109. WTA). Belgijka w ćwierćfinale pokonała 6:4, 6:3 Brytyjkę Heather Watson (146. WTA). Jak dotąd obie zawodniczki nie miały okazji ze sobą rywalizować na zawodowych kortach, ale mimo wszystko to Polka będzie faworytką.

Świątek wygrała z dawną sobą. Przedwczesny finał zawiódł, ale taki miał być

Przemawia za tym nie tylko pozycja w rankingu WTA - obie zawodniczki dzieli aż 108. miejsc, ale i dotychczasowe osiągnięcia. Polka wygrała aż cztery turnieje wielkoszlemowe w karierze, z czego jeden na kortach twardych - US Open 2022.

Wickmayer nie udało się triumfować w turniejach tej rangi, ale w przeszłości już pokazała, że dobrze czuje się na nawierzchni, na której tenisistki grają w Warszawie. W 2009 roku dotarła nawet do półfinału US Open. Zwyciężczyni meczu Świątek - Wickmayer zmierzy się z Laurą Siegemund (153. WTA) bądź Tatjaną Marią (65. WTA).

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Świątek "uratowała" nieproszonego gościa. Zaimponowała kibicom. "Coś pięknego" [WIDEO]

WTA 250 w Warszawie. Świątek - Wickmayer w półfinale. Gdzie oglądać mecz Polki? Transmisja TV, stream online

Mecz półfinałowy pomiędzy Świątek i Wickmayer odbędzie się w sobotę 29 lipca. Początek spotkania nie wcześniej niż przed godziną 17:30. Tenisistki wejdą na kort po meczu Siegemund z Marią. Transmisję z tego starcia przeprowadzi TVP 1 oraz TVP Sport. Relacja będzie dostępna też na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.