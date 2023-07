Świątek "uratowała" nieproszonego gościa. Zaimponowała kibicom. "Coś pięknego" [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) bardzo dobrze radzi sobie podczas WTA 250 w Warszawie. Najpierw pokonała Niginę Abduraimovą (181. WTA) 6:4, 6:3, a w II rundzie Claire Liu (78. WTA) 6:2, 6:2. O jeden dzień dłużej musiała czekać na starcie z Lindą Noskovą (59. WTA), co było spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi w stolicy Polski. I już od początku 22-latka narzuciła własne tempo, co zaimponowało publiczności. Uznanie kibiców znalazł również gest, który tenisistka wykonała po drugim gemie. Nie był on jednak skierowany w kierunki rywalki, a wobec niespodziewanego... intruza.

Iga Świątek nie pozostała obojętna. Uratowała życie... niespodziewanego gościa na korcie

Świątek już na starcie utrzymała własne podanie, a następnie przełamała rywalkę, wychodząc na prowadzenie 2:0. I wtedy nadszedł czas na serwis Polki. Ostatecznie został on wykonany z delikatnym opóźnieniem. Wszystkiemu winny był... robak, którego liderka rankingu WTA zauważyła na korcie.

Nie chciała zrobić mu krzywdy w trakcie gry więc szybko udała się do sztabu szkoleniowego i wykorzystując własny ręcznik, złapała niespodziewanego gościa, a następnie podała go Darii Abramowicz. Tym samym intruz uniknął niebezpiecznego starcia z piłką, bądź z samą tenisistką. Ten gest wywołał aplauz ze strony siedzących na trybunach kibiców.

Filmik z tego wydarzenia udostępniło na Twitterze TVP Sport. "To jest chwila, w której Iga ratuje robaczka na korcie w Warszawie. I jest w tym coś pięknego" - czytamy.

Po chwili Świątek wróciła do rywalizacji i pewnie rozprawiła się z rywalką, wygrywając seta 6:1. W kolejnej partii gra była już zdecydowanie bardziej wyrównana. To Polka musiała gonić wynik po tym, jak Czeszka przełamała ją w drugim gemie. Nasza zawodniczka utrzymała jednak nerwy na wodzy i w końcówce wyszła na prowadzenie 5:4, a następnie wykorzystała drugą piłkę meczową, wygrywając ostatecznie 6:4 i w całym meczu 2:0.

Świątek czeka na rywalkę w półfinale

W półfinale Polka zmierzy się ze zwyciężczynią starcia Heather Watson (146. WTA) - Yanina Wickmayer (109. WTA). Mecz odbędzie się jeszcze w sobotę 29 lipca, ale nie przed godziną 17:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.