Aryna Sabalenka wywiera presję. Ta katorga to jej "codzienna rutyna" [WIDEO]

Aryna Sabalenka (2. WTA) od czasu zakończenia Wimbledonu nie startowała w kolejnych turniejach. Nie oznacza to jednak, że wciąż rozpamiętuje półfinałową porażkę z Ons Jabeur (6. WTA), która pozbawiła ją szansy objęcia prowadzenia w rankingu WTA kosztem Igi Świątek. Białorusinka wzięła się ostro do pracy, co pokazała w mediach społecznościowych.

Aryna Sabelenka pokazała swój dzień. Ciężki trening od rana do nocy. Szykuje rewanż?

Tenisistka zamieściła na Instagramie filmik, na którym w skrócie pokazała, jak wygląda jej cały dzień. Przygotowania mogą budzić respekt. Od razu po porannej toalecie i dobrym śniadaniu rusza na trening. A tam się nie oszczędza. Jest czas na siłownię, ćwiczenia z piłkami i oczywiście sparingi na korcie. Na koniec dnia wykonuje jeszcze brzuszki i dopiero kładzie się spać. "Codzienna rutyna" - krótko opisała wideo Sabalenka.

Oczywiście w międzyczasie jest chwila na obiad oraz na krótką drzemkę, ale jak widać, cały dzień jest dobrze zaplanowany i mocno podporządkowany pod przygotowania do kolejnych meczów. Sabalenka w najbliższym czasie planuje udział w zawodach w kanadyjskim Montrealu, które odbędą się między 7 a 13 sierpnia. Później czeka ją jeszcze turniej w Cincinnati, aż w końcu rozpocznie się impreza docelowa, czyli US Open.

Zmagania na kortach w Nowym Jorku potrwają od 28 sierpnia do 10 września. To właśnie wtedy Sabalenka będzie znów miała wielką okazję, by zdetronizować Igę Świątek. Polka będzie zaś bronić mistrzowskiego tytułu. Z kolei zawodniczka z Mińska w poprzednich dwóch edycjach dochodziła tam do półfinału.