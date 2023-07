Iga Świątek w półfinale w Warszawie! Ma zagrać jeszcze dzisiaj. Miazga w pierwszym secie

Iga Świątek (1. WTA) ma za sobą dwa mecze w turnieju WTA 250 w Warszawie, w których wyeliminowała Niginę Abduraimovą (181. WTA) 6:4, 6:3 oraz Claire Liu (78. WTA) 6:2, 6:2. Jej rywalką w ćwierćfinale była Czeszka Linda Noskova (59. WTA). Pierwotnie mecz miał odbyć się w piątkowe popołudnie, ale z powodu opadów deszczu został on przesunięty na sobotę. - Supervisor nie mógł podjąć innej decyzji niż odwołać mecz Igi. Powodów było kilka, które się nagromadziły - tłumaczył Mariusz Fyrstenberg, dyrektor turnieju.

Świątek w półfinale turnieju w Warszawie. Rywalka stawiała opór w drugim secie

Świątek od samego początku narzuciła rywalce wysokie tempo i sprawiała jej sporo problemów poprzez m.in. serwis na ciało. Skuteczność Czeszki przy returnie pozostawiała też wiele do życzenia. Świątek wykorzystała pierwszą możliwą okazję do przełamania. W drugim gemie serwisowym rywalki Iga musiała się napocić, ale wykorzystała trzeciego break pointa. Dzięki dobremu serwisowi Noskova zdołała wygrać jednego gema, ale cały set padł łupem Igi (6:1). - Bardziej Iga wygrała tego seta, niż przegrała go rywalka - tak seta podsumował Dawid Celt, komentujący mecz w TVP.

Druga partia zaczęła się od paru prostych błędów w grze Polki, z czego wyszło błyskawiczne przełamanie i prowadzenie Noskovej 2:0. Iga szybko wyciągnęła wnioski i odrobiła stratę przełamania, choć wykorzystała dopiero trzeciego break pointa w trzecim gemie. Ta reakcja tenisistki nie uciekła jej sztabowi, w którym Daria Abramowicz raz po raz uzupełniała notatki.

Przez dłuższy fragment seta zawodniczki udanie broniły swojego serwisu. Szczególnie godne podziwu były zagrania Czeszki (przykładowo serwując w sam narożnik i wprost w linię), co jasno wskazywało na to, że jej tenisowy repertuar jest naprawdę dobrze rozwinięty. W dziewiątym gemie Świątek wytrzymała presję i przełamała Czeszkę, a potem wygrała seta 6:4 i cały mecz w dwóch setach. Mimo porażki Noskova absolutnie nie ma się czego wstydzić.

Świątek zagra zatem w półfinale turnieju w Warszawie ze zwyciężczynią meczu Heather Watson (Wielka Brytania, 146. WTA) - Yanina Wickmayer (Belgia, 109. WTA). To spotkanie odbędzie się jeszcze dzisiaj, tj. 29 lipca, ale nie przed godziną 17:30.