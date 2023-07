Idze Świątek rośnie nowa rywalka. 19-latka z trzeciej setki rankingu szokuje. Finał w debiucie

Równocześnie do turnieju WTA 250 w Warszawie najlepsze tenisistki rywalizują również w Hamburgu, gdzie doszło do sensacyjnych rozstrzygnięć. Do finału imprezy dotarła Noma Noha Akugue (207. WTA). 19-letnia Niemca nigeryjskiego pochodzenia to kompletna debiutantka w profesjonalnym turnieju WTA! W Hamburgu gra z dziką kartą.

19-latka z trzeciej setki rankingu zszokowała świat. W debiucie zagra o tytuł

Noma Noha Akugue w półfinale pokonała Dianę Shnaider (101. WTA) 6:3, 6:3, a we wcześniejszych fazach turnieju rywalizowała z Martiną Trevisan (76. WTA), Storm Hunrer (154. WTA), a także Laurą Pigossi (142 WTA). Najbardziej zaimponowała w konfrontacji z najwyżej notowaną z tej grupy Włoszką. Akugue przegrała seta na otwarcie, a w drugim jako pierwsza straciła podanie. Potrafiła jednak odwrócić losy meczu, triumfując w finałowej partii 7:5. Niemka posłała aż 37 winnerów, a po wygraniu ostatniej piłki w jej oczach pojawiły się łzy.

- Czuję się świetnie, ale przede wszystkim jestem z siebie bardzo dumna. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego wysiłku. To był mecz pełen emocji, a ja po prostu starałam się walczyć do końca - powiedziała po ograniu Trevisan i awansie do półfinału. W sobotnim meczu o tytuł zmierzy się z Arantxą Rus (60. WTA).

Noma Noha Akugue zawsze był w centrum uwagi w swoim kraju. Jej budowa ciała wyróżnia ją od samego początku. Jest wysoka, chuda, leworęczna, z bardzo długimi ramionami i siłą, ale imponuje również swoją grą. W 2020 roku została najmłodszą zwyciężczynią mistrzostw Niemiec. Miała wtedy 17 lat.

Tenisistka urodziła się 2 grudnia 2003 roku w Hamburgu w nigeryjskiej rodzinie. Słynna niemiecka tenisistka Stephie Graff była dla niej inspiracją do wzięcia do ręki rakiety w wieku trzech lat. Natomiast jej mentorką podczas wejścia w tenisowy świat jest Andrea Petković - była dziewiąta rakieta świata, która w 2014 roku dotarła do półfinału Roland Garros.

Sam awans do finału turnieju WTA 250 w Hamburgu da Niemce awans w rankingu z trzeciej setki na 142. miejsce. W przypadku wygranej w całej imprezie będzie to dodatkowe dwadzieścia lokat więcej. Finał z Arantxą Rus w sobotę.