Iga Świątek świetnie radzi sobie podczas turnieju WTA 250 w Warszawie. Liderka światowego rankingu w meczu otwarcia pokonała 6:4, 6:3 Uzbeczkę Niginę Abduraimową (181. WTA), a w drugiej rundzie wygrała 6:2, 6:2 z Amerykanką Claire Liu (78.). W ćwierćfinale zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (59.).

Start piątkowej rywalizacji w Warszawie opóźniony. Co z meczem Świątek?

Spotkanie zostało zaplanowane na piątek 28 lipca. Podobnie jak w poprzednich dniach Świątek została rozpisana w ostatnim, czwartym meczu na korcie centralnym. Na kort powinna wyjść około godz. 17.30.

Wszystko wskazuje na to, że tak się jednak nie stanie. Prognozy pogody na piątek nie były optymistyczne i niestety się sprawdziły. W Warszawie od rana pada, co już przełożyło się na decyzję organizatorów o zmianie w programie dnia. "Z powodu opadów deszczu dzisiejsze mecze rozpoczną się nie przed godziną 11:30" - czytamy w mediach społecznościowych turnieju. Początkowo piątkowe spotkania miały rozpocząć się o godzinie 11.

Półgodzinne opóźnienie może co prawda nie wpłynąć znacznie na plan gier, jednak prognozy na kolejne godziny również nie są pomyślne. Rozegranie meczu Świątek z Noskovą stoi więc pod znakiem zapytania.

To nie pierwszy raz, kiedy deszcz krzyżuje tenisistkom plany w Warszawie. Podobna sytuacja miała miejsce w środę, co spowodowało przerwanie spotkania Claire Liu z Yue Yuan (116.). Mecz dokończono w czwartek i po łącznie trzech dniach walki do drugiej rundy awansowała Amerykanka, która później przegrała z liderką rankingu.

AKTUALIZACJA

Opady deszczu w Warszawie w dalszym ciągu nie ustają, co przełożyło się na kolejne opóźnienie. Organizatorzy turnieju poinformowali za pomocą mediów społecznościowych, że start meczów singlowych przesunięto na godzinę 13:00. Spotkania deblowe mają z kolei ruszyć o godzinie 14:00.