Iga Świątek (1. WTA) znakomicie wywiązuje się z roli faworytki turnieju WTA 250 w Warszawie. W dwóch dotychczasowych spotkaniach musiała co prawda stawić czoła solidnemu oporowi rywalek, ale radziła sobie z tym bardzo dobrze. W czwartek Polka pokonała 6:2, 6:2 Amerykankę Claire Liu (78. WTA) i awansowała do ćwierćfinału imprezy.

O miejsce w półfinale 22-latka powalczy z cztery lata młodszą zawodniczką z Czech, Lindą Noskovą (59. WTA). Na wczorajszej konferencji prasowej nawiązała do pierwszego spotkania z tą rywalką. - Nie powiedziałabym, że ją znam. To młoda zawodniczka, która dopiero wchodzi do touru. Trenowałyśmy raz, ale na trawie. Na pewno jest bardzo utalentowana, solidna, więc nie będzie to łatwy mecz. Wiem, jak to jest być underdogiem. Nie grałyśmy przeciwko sobie, więc będę rozmawiać o taktyce z trenerem Wiktorowskim - stwierdziła.

Jeżeli już o Tomaszu Wiktorowskim mowa, to uwagę może przykuwać brak trenera naszej zawodniczki podczas turnieju na kortach warszawskiej Legii. Świątek wspierają za to psycholog Daria Abramowicz i trener przygotowania fizycznego Maciej Ryszczuk. Okazuje się, że nieobecność byłego trenera Agnieszki Radwańskiej była zaplanowana jeszcze przed turniejem.

- Dostał zasłużony urlop, więc zdzwaniamy się jedynie przed meczami, by omówić taktykę. Przerwy się przydają i wrócimy z większą świeżością do pracy później. Fakt, że jesteśmy w Polsce, sprzyja temu, żeby wziął sobie wolne. Mimo tego, że nie ma go tu, jest z nami duchem - zdradziła liderka światowego rankingu, cytowana przez TVP Sport.

Mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą odbędzie się w piątek 28 lipca. Początek zaplanowano na godzinę 17:30.