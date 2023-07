Iga Świątek (1. WTA) świetnie radzi sobie w turnieju Warsaw Open. Polka pewnie przeszła przez pierwsze dwie rundy. Najpierw pokonała 6:4, 6:3 Niginę Abduraimovą (181. WTA), a następnie ograła 6:2, 6:2 Claire Liu (78. WTA). Tym samym awansowała do ćwierćfinału.

Zobacz wideo Była numer 1 uważa, że Iga Świątek może przenieść wszystko z mączki na trawę. Trener Igi: Zgadzam się, jak najbardziej

Iga Świątek zagra z Lindą Noskovą. To ich pierwsze starcie w karierze

Na tym etapie jej rywalką będzie Linda Noskova (59. WTA). Czeszka równie dobrze prezentuje się na warszawskich kortach. W pierwszej rundzie okazała się lepsza od Jany Fett (248. WTA; 4:6, 7:6, 6:3), a w kolejnej wygrała 6:3, 6:3 z Viktorią Hruncakovą (122. WTA). Iga Świątek i Linda Noskova zmierzą się w walce o półfinał już w piątek.

To nie jest sport dla zwykłych ludzi. Świątek rozstawia po kątach rywalki w Warszawie

Noskova jest bardzo utalentowaną tenisistką. Ma zaledwie 18 lat, a już może się pochwalić sporymi osiągnięciami. W 2021 roku wygrała juniorskiego Rolanda Garrosa. Ponadto sześciokrotnie triumfowała w turniejach rangi ITF. W bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji i pokonała między innymi Ons Jabeur (6. WTA) i Victorię Azarenkę (19. WTA). Do tej pory jeszcze ani razu nie rywalizowała ze Świątek. - To młoda zawodniczka, która dopiero wchodzi do touru. Trenowałyśmy raz, ale na trawie. Na pewno jest bardzo utalentowana, solidna, więc nie będzie to łatwy mecz. Wiem, jak to jest być underdogiem. Nie grałyśmy przeciwko sobie, więc będę rozmawiać o taktyce z trenerem Wiktorowskim - powiedziała Iga Świątek.

W końcu mamy sukces w Warszawie. Brutalny pokaz mocy w drugim secie

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie i o której oglądać mecz z Lindą Noskovą? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Mecz Igi Świątek z Lindą Noskovą odbędzie się w piątek po godzinie 17:30. Będzie można obejrzeć go na antenie TVP 1 oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.