W końcu mamy "polski" sukces w Warszawie! Pokaz mocy w drugim secie

Turniej WTA 250 w Warszawie nie układał się do tej pory po myśli polskich tenisistek. Poza Igą Świątek żadna nie była w stanie awansować do drugiej rundy singla. W pierwszej odpadły Maja Chwalińska i Weronika Ewald, reszta przepadła w kwalifikacjach. W czwartek niechlubną serię, tyle że w grze podwójnej, podtrzymała Chwalińska. Wspólnie z Francuzką Jessiką Ponchet przegrały z Hinduską Ankitą Rainą i Chinką Yue Yuan 6:7 (3), 5:7. Na szczęście nieco później na kort wyszły Katarzyna Piter i Weronika Falkowska i warszawska publiczność w końcu ma co świętować.

Jest zwycięstwo polskich tenisistek. Falkowska i Piter grają dalej w Warszawie

Polski duet zmierzył się z rywalką Igi Świątek z pierwszej rundy singla, Niginą Abduraimową, a także Judie Burrage, która w grze pojedynczej w Warszawie odpadła w drugiej rundzie. Nasze reprezentantki dominowały od samego początku. Wygrały trzy pierwsze gemy, a potem kontrolowały wynik. Do końca seta gra toczyła się punkt za punkt. Żadna ze stron nie potrafiła wywalczyć choćby breakpointa, więc skończyło się wynikiem 6:3.

W kolejnej partii było jeszcze lepiej. Oba duety rozpoczęły od zwycięstwa przy własnym serwisie, by po chwili gra naszych rywalek kompletnie się posypała. Falkowska i Piter do końca meczu nie oddały już choćby gema. Przy zagrywce przeciwniczek przełamywały przy pierwszej możliwej okazji i wygrały 6:1. Mecz zakończył się efektownym smeczem Falkowskiej przy drugiej piłce meczowej.

Nasz panie spędziły na korcie zaledwie 52 minuty. Nieco dłużej trwał mecz pomiędzy Lidią Morozową i Aliaksandrą Sasnowicz a Nao Hibino i Oksaną Kałasznikową. Białorusinki w godzinę i 12 minut pokonały japońsko-gruzińską parę 6:1, 7:5 i to one będą przeciwniczkami Piter i Falkowskiej w ćwierćfinale.