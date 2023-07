Wielka rywalka Świątek była o włos od zwycięstwa. I stało się to. Sensacja w Warszawie

Karolina Muchova (18. WTA) w pierwszej rundzie Warsaw Open nie bez problemów pokonała Aliaksandrę Sasnowicz (75. WTA) 4:6, 7:6, 6:3. W kolejnym etapie jej rywalką była Rebecca Sramkova (174. WTA). Słowaczka wcześniej wyeliminowała Weronikę Ewald (1076. WTA). Zdecydowaną faworytką tego starcia była Czeszka, która niedawno rywalizowała w finale Rolanda Garrosa z Igą Świątek (1. WTA).

Wielka sensacja w Warsaw Open. Muchova poza turniejem

Muchova od początku meczu nie radziła sobie najlepiej. Szybko została przełamana, a Sramkova pewnie wykorzystywała jej błędy. W pewnym momencie prowadziła już 5:2. Czeszka zdołała wrócić do gry i doprowadziła do remisu, ale finalnie pierwszego seta przegrała 5:7. W drugim prezentowała się już lepiej i ostatecznie zakończył się jej zwycięstwem 6:3. W związku z tym, aby rozstrzygnąć losy rywalizacji, potrzebna była trzecia partia.

Muchova kapitalnie prezentowała się w decydującym secie. Trzykrotnie przełamała rywalkę i pewnie dążyła do zwycięstwa. Mało kto mógł przewidzieć to, co wydarzyło się później. Finalistka Rolanda Garrosa miała cztery piłki meczowe, ale nie zdołała wykorzystać żadnej z nich. Sramkova nieoczekiwanie wróciła do gry i z czasem prezentowała się coraz lepiej. Muchova kompletnie nie przypominała siebie z początku tego, a Słowaczka coraz bardziej się rozkręcała i finalnie wyszła nawet na prowadzenie 6:5. Wygrała pięć rewelacyjnych gemów z rzędu. W decydującym znów okazała się lepsza i sensacyjnie wygrała 7:5, a cały mecz 7:5, 3:6, 7:5.

Tym samym Iga Świątek straciła w trwającym turnieju bardzo poważną rywalkę. Polka w drugiej rundzie zagra z Claire Liu (23. WTA). Spotkanie odbędzie się w czwartek po godzinie 17:30. Sramkova z kolei w kolejnym etapie zmierzy się z Tatjaną Marią (65. WTA). Niemka poprzednio wyeliminowała Clarę Tauson (91. WTA).