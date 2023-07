"Czas go zawiesić". Legenda nazywa tenisistę klaunem i wytacza ciężkie działa

Hugo Gaston (92. ATP) w pierwszej rundzie Challengera w Weronie mierzył się z Marco Trungellitim (220. ATP). Niżej notowany Argentyńczyk po przegraniu pierwszej partii odwrócił losy meczu i zmierzał po zwycięstwo w trzecim secie, prowadząc już 5:2. W decydującym gemie było już 40:0 dla niego, więc miał trzy piłki meczowe. Rozstawiony z dwójką Francuz zdecydował się w tym momencie zejść z kortu, kreczując, choć nic wcześniej mu nie dolegało.

Na Hugo Gastona w sieci posypały się słowa krytyki. Wielu kibiców nazwało jego zachowanie "haniebnym". Sprawę skomentowała również Rennae Stubbs, legenda gry deblowej, była trenerka Sereny Williams, a obecnie telewizyjna eksperta. "ATP Tour, musisz zadać pytanie. Jak facet może nie zagrać jeszcze jednego punktu, jeśli nie jest kontuzjowany do tego stopnia, że ??krzyczy i tarza się po ziemi z katastrofalną kontuzją! Co za żart!" - grzmiała na Twitterze. "Ten facet jest klaunem. Czas go naprawdę zawiesić" - dodała Australijka.

Stubbs nawiązała również do sytuacji z turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie, gdy Francuz również był na ustach tenisowego świata za swoje karygodne zachowanie. Tenisista w momencie, gdy rywal - Borna Corić - składał się do smecza, którym zakończyłby punkt, celowo wyrzucił piłkę z kieszeni, aby doprowadzić do powtórki akcji. Za ten czyn został ukarany grzywną 144 tysięcy dolarów, gdyż uznano go za recydywistę w niesportowym zachowaniu.