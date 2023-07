To z nią zagra Świątek, jeśli przejdzie do kolejnej rundy. W tym sezonie dała już show

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła rywalizację w turnieju WTA 250 od meczu z Niginą Abduraimową (181. WTA). Choć Uzbeczka postawiła twarde warunki, Polka zamknęła spotkanie wynikiem 6:4, 6:3. W czwartek liderka światowego rankingu zagra o ćwierćfinał imprezy z Amerykanką Claire Liu (78. WTA). Na ten moment poznała potencjalną rywalkę w 1/4 finału.

Linda Noskova potencjalną rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA 250 w Warszawie

O możliwość rozegrania meczu z najlepszą tenisistką świata walczyły Czeszka Linda Noskova (59. WTA) i Słowaczka Viktoria Hruncakova (122. WTA). Panie zmierzyły się w drugim spotkaniu dnia na korcie numer trzy.

Początek pierwszego seta był wyrównany. Obie zawodniczki prezentowały dobrą dyspozycję serwisową i utrzymywały podania. Przełom nastąpił w szóstym gemie przy stanie 3:2 dla Czeszki. 18-latka łatwo przełamała rywalkę, a po wygranym gemie serwisowym wyszła na 5:2. Słowaczka zdołała jeszcze utrzymać podanie, ale nie była w stanie odrobić strat. Noskova zamknęła seta wygranym gemem serwisowym i wynikiem 6:3.

Rozpędzona zawodniczka z Czech już na początek drugiej odsłony przełamała rywalkę, by później wyjść na 2:0. Hruncakova po utrzymanym serwisie była blisko doprowadzenia do remisu, ale nie wykorzystała dwóch breakpointów. Takich problemów nie miała Noskova, która w piątym gemie zanotowała kolejne przełamanie. Po chwili prowadziła już 5:1, co wyraźnie przybliżyło ją do awansu. Słowaczka jeszcze walczyła i wygrała dwa kolejne gemy, jednak Czeszka odpowiedziała jej trzecim już przełamaniem i wygrała spotkanie 6:3, 6:3

Mecz Lindy Noskovej z Igą Świątek odbędzie się w piątek 28 lipca. Godzina rozpoczęcia tego spotkania nie jest jeszcze znana. Panie mogą stworzyć na korcie bardzo ciekawe widowisko. Czeszka w tym sezonie pokonała już bowiem między innymi Ons Jabeur (6. WTA) czy Wiktorię Azarenkę (19. WTA).