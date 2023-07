VAR wchodzi na korty tenisowe. Organizatorzy US Open potwierdzili

Zaplanowany na przełom sierpnia i września US Open będzie ostatnim tegorocznym turniejem wielkoszlemowym. Tytułów wśród kobiet i mężczyzn bronić będą światowe jedynki - Iga Świątek oraz Carlos Alcaraz, którzy w tym sezonie wygrali po jednym turnieju wielkoszlemowym. Polka w Paryżu na Roland Garros, a Hiszpan ostatnio na Wimbledonie.

Amerykańskie Stowarzyszenie Tenisowe, które jest organizatorem US Open, potwierdziło, że podczas tegorocznej edycji turnieju zastosowana zostanie technologia powtórek wideo. Będzie ona dostępna na trzech głównych arenach - Arthura Ashe, Louisa Armstronga oraz Grandstandzie, a także na kortach nr 5 i 17.

"Tenisowy VAR" będzie dostępny dla sędziego stołkowego, który będzie mógł obejrzeć powtórkę na tablecie i ocenić sporną sytuację. Dotyczyć to może np. podwójnego odbicia piłki o kort, a takie zdarzenia umykały arbitrom podczas niedawnego Roland Garros. Takie zdarzenie miało miejsce podczas meczu Holgera Rune (6. ATP) z Francisco Cerundolo (23. ATP) w czwartej rundzie, gdy sędzia Kader Nouni popełnił błąd, który miał duże znaczenie dla losów seta.

To nie pierwszy raz, kiedy US Open w pewnym stopniu przoduje pod względem wykorzystania technologii w tenisie - nowojorski turniej w 2020 roku został pierwszym Wielkim Szlemem, w którym wprowadzono elektronicznych sędziów liniowych. Chociaż pierwotnie zrobiono to w celu zmniejszenia liczby personelu podczas pandemii Covid-19, to ten system pozostał do dziś. W 2025 roku zostanie on wprowadzony we wszystkich turniejach mężczyzn.