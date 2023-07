Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie i o której oglądać mecz w Warszawie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek (1. WTA) jest największą gwiazdą turnieju WTA 250 w Warszawie. Polka rozpoczęła rywalizację we wtorek, a jej pierwszą rywalką była Nigina Abduraimowa (181. WTA). Choć obie zawodniczki dzieli 180 miejsc w światowym rankingu, mecz z zawodniczką z Uzbekistanu nie był łatwą przeprawą.

Gdzie i kiedy oglądać kolejny mecz Świątek w Warszawie? Rywalka nadal nieznana

Abduraimowa postawiła faworytce twarde warunki i toczyła wyrównaną walkę. W decydujących momentach pierwszej partii lepiej spisała się Świątek, która wygrała 6:4. W drugim secie Polka odskoczyła na 5:1 i wydawało się, że ma zwycięstwo na wyciągnięcie ręki. Uzbeczka obroniła jednak trzy piłki meczowe przy własnym podaniu, a później dołożyła przełamanie, odrabiając część strat. Liderka rankingu od razu odwdzięczyła się trzecim przełamaniem w tej odsłonie, co dało jej zwycięstwo 6:4, 6:3 i awans do drugiej rundy.

W czwartek 22-latka powalczy o ćwierćfinał imprezy na kortach Legii. Choć termin spotkania jest już znany, Polka w dalszym ciągu czeka na wyłonienie rywalki. Wszystko przez dwukrotne przełożenie meczu Claire Liu (78. WTA) z Yue Yuan (116. WTA). Amerykanka i Chinka mecz pierwszej rundy rozpoczęły we wtorek, jednak przy stanie 4:4 w pierwszym secie został on przerwany z powodu zapadającego zmroku. Panie wznowiły spotkanie w środę, ale tym razem wyłonienie zwyciężczyni uniemożliwiły opady deszczu. Liu i Yuan dokończą starcie o drugą rundę w czwartek rano.

Kiedy gra Iga Świątek? Gdzie i o której oglądać mecz turnieju w Warszawie? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Iga Świątek powalczy w czwartek 27 lipca o awans do ćwierćfinału turnieju WTA 250 w Warszawie. Rywalką Polki będzie Amerykanka Claire Liu lub Chinka Yue Yuan. Będzie to czwarty pojedynek dnia na korcie centralnym. Należy się spodziewać, że Świątek mecz rozpocznie po godzinie 17:30. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na tvpsport.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.