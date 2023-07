Ojciec Djokovicia się wygadał. Padła data zakończenia kariery Novaka. "Mam nadzieję"

22 maja Novak Djoković obchodził 36. urodziny, co oznacza, że nieuchronnie zbliża się do końca kariery. Kiedy to nastąpi? Rąbka tajemnicy uchylił Srdjan Djoković, czyli ojciec Novaka. Padła nawet konkretna data. - Wyobrażam to sobie jako powolne, ale pewne pożegnanie. Koniec jeszcze nie nadszedł - uważa ojciec byłego lidera rankingu ATP i zdobywcy największej liczby tytułów wielkoszlemowych.

