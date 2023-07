Haniebne zachowanie tenisisty. To nie pierwszy razy. Spadają na niego gromy

W pierwszej rundzie challengera w Weronie rozstawiony z dwójką Francuz Hugo Gaston (92. ATP) zmierzył się z Marco Trungellitim (220. ATP) z Argentyny. To już zaawansowany wiekowo, 33-letni zawodnik, więc zdecydowanym faworytem był wyżej notowany i rozstawiony 22-latek, który w ubiegłym tygodniu wygrał zawody tej samej rangi w Trieste.

Haniebne zachowanie tenisisty. Kolejny raz

Pierwszego seta zgodnie z planem wygrał Gaston, który raz przełamał swojego rywala i to wystarczyło, aby osiągnąć wynik 6:3. Komplikacje zaczęły pojawiać się w drugiej partii. Trungelliti znacznie podniósł poziom swojego serwisu, samemu dominując nad przeciwnikiem. Efekt 6:2 i doprowadzenie do trzeciego seta.

W nim wszystko układało się wzorem tego, co działo się kilkanaście minut wcześniej. Znów to Argentyńczyk był graczem lepszym i wyszedł na prowadzenie 3:0. Mecz zakończył się jednak przedwcześnie, gdyż Hugo Gaston postanowił zejść z kortu przy stanie 2:5 i 0:40. Haniebne zachowanie, które wykazuje również brak szacunku do przeciwnika. Francuzowi nic nie dolegało - przynajmniej nie dawał takich sygnałów - a nawet jeśli, to od zakończenia pojedynku dzieliła go jedna piłka. Sytuację na Twitterze krótko skomentował nawet Stan Wawrinka. Trzykrotny mistrz wielkoszlemowy napisał "WoW" z niedowierzania.

To nie pierwszy raz, gdy Gaston pokazuje kompletny brak klasy na korcie. W maju został ukarany za niesportowe zachowanie podczas meczu turnieju ATP Masters 1000 w Madrycie przeciwko Bornie Coriciowi. Francuz, w momencie gdy rywal składał się do smecza, którym zakończyłby punkt, celowo wyrzucił piłkę z kieszeni, aby doprowadzić do powtórki akcji. Za ten czyn został ukarany grzywną 144 tysięcy dolarów, gdyż uznano go za recydywistę w niesportowym zachowaniu.