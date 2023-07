"Niezidentyfikowana fanka" kontra Iga Świątek. Nietypowa sytuacja w trakcie wywiadu [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) wygraną w dwóch setach zainaugurowała turniej WTA 250 w Warszawie. Po kortach trawiastych przyszła pora na grę na twardej nawierzchni i na tej Świątek napotkała trudności. Mimo to wygrała z Niginą Abduraimovą (181. WTA) 6:4, 6:3 i awansowała do drugiej rundy stołecznych zawodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

Pustki na meczu Polki w Warszawie, choć bilety wyprzedane. Dla niej był to jednak wielki mecz

Iga Świątek miała problem z udzieleniem wywiadu. Wszystko przez osę

Tuż po wygranej Świątek udzieliła tradycyjnego pomeczowego wywiadu. W jego trakcie doszło do zabawnej sytuacji, gdy 22-latka musiała odgonić osę, która latała wokół niej i nie pozwalała zbliżyć się do mikrofonu. "Niezidentyfikowana fanka chciała przywitać się z Igą" - napisano na profilu stacji TVP Sport, która relacjonuje warszawski turniej.

A co Iga Świątek mówiła po meczu? Przede wszystkim doceniła wsparcie polskich kibiców. - Doping publiczności znaczy dla mnie bardzo dużo. To dla mnie wyjątkowy turniej. To zupełnie inny stres, niż podczas innych turniejów. Cieszę się, że miałam szansę zagrać przed polską publicznością. Kibice śledzą moją grę wszędzie tam, gdzie gram, ale występ w Warszawie to coś zupełnie innego, więc bardzo się cieszę, że tu jestem - stwierdziła.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Niepokojące wieści ws. Ons Jabeur. Rywalka Świątek podjęła decyzję

Polka w drugiej rundzie zmierzy się z lepszą z pary Claire Liu (78. WTA) - Yue Yuan (116. WTA). Mecz obu pań został przerwany przy wyniku 4:4 w pierwszym secie z powodu ciemności i zostanie dokończony w środę. Spotkania drugiej rundy odbędą się w środę 26 lipca oraz czwartek 27 lipca. Mecz Igi Świątek zaplanowano na czwartek po godz. 17:30 na korcie centralnym. Transmisja w TVP Sport oraz na platformie sport.tvp.pl. Relacja na żywo także na Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.