Nieco ponad tydzień temu Ons Jabeur (WTA 6) przegrała swój trzeci finał wielkoszlemowy w karierze. Tunezyjka, która jeszcze nie ma takiego trofeum w swoim dorobku, uległa w finale Wimbledonu Czeszce Markecie Vondrousovej (WTA 10) 4:6, 4:6.

Dłuższa przerwa Ons Jabeur po finale Wimbledonu. Nie zagra w Montrealu

Po tym bolesnym dla siebie niepowodzeniu Ons Jabeur miała powrócić na kort 7 sierpnia na turnieju WTA 1000 w Montrealu. Jak się jednak okazało, Tunezyjka w Kanadzie się nie pojawi. We wtorek wieczorem oficjalne media kanadyjskiego turnieju poinformowały o wycofaniu się Jabeur z tegorocznej rywalizacji. Powodem takiej decyzji szóstej zawodniczki światowego rankingu ma być kontuzja kolana.

To oznacza, że przed wielkoszlemowym US Open (start 28 sierpnia) Ons Jabeur, gdzie Tunezyjka będzie broniła punktów za finał sprzed roku, wystąpi jedynie dwa tygodnie wcześniej w Cincinnati. O ile oczywiście nie wycofa się także z tego turnieju, bo to też w obliczu ostatnich doniesień wcale nie jest takie pewne.

Przypomnijmy, że rok temu w finale US Open Jabeur uległa Idze Świątek, przegrywając w dwóch setach 2:6, 6:7. Za brak występu w Kanadzie z kolei Tunezyjka nie straci wielu punktów, gdyż rok temu w Toronto (turniej odbywa się naprzemiennie w Toronto i Montrealu) odpadła już w drugiej rundzie.

Na nieobecności Jabeur w Montrealu skorzysta 18-letnia Czeszka Linda Noskova (WTA 59). Noskova obecnie rywalizuje na turnieju WTA 250 w Warszawie - w pierwszej rundzie pokonała Chorwatkę Janę Fett 4:6, 7:6, 6:3. W Montrealu ma zagrać cała światowa czołówka z Igą Świątek włącznie.