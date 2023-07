Nietypowy dźwięk podczas meczu Igi Świątek w Warszawie [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) rozpoczęła turniej WTA 250 w Warszawie od wygranej z Naginą Abduraimową (181. WTA). Polka pokonała rywalkę 6:4, 6:3, chociaż wcale nie był to dla niej łatwy mecz. Przeciwniczka z Uzbekistanu nie miała nic do stracenia i postawiła liderce światowego rankingu trudne warunki. Finalnie Świątek zameldowała się w kolejnej rundzie zmagań. W meczu nie zabrakło niecodziennej sytuacji.

Iga Świątek grała w Warszawie i nagle...dzwony kościelne. To mogło zirytować

Mecz rozpoczął się po 17:30 i pierwsze gemy przebiegały dość szybko. Obie zawodniczki nie przegrywały podania i na tablicy wyników widniało 2:2. W piątym gemie serwowała Abduraimowa i wtedy doszło do nietypowej sytuacji. Na zegarze wybiła godzina 18:00, a w pobliskim kościele wybiły dzwony.

Zaskakujące problemy Igi Świątek w Warszawie. Wykorzystała czwartą piłkę meczową

Na obiektach Legii Warszawa było słychać je dobrze, a na trybunach i na korcie zapanowało zaskoczenie. Gry nie przerwano i partia trwała w najlepsze. Po jej zakończeniu Świątek prowadziła 3:2, a obie zawodniczki udały się na krótką przerwę. Oficjalny profil WTA udostępnił materiał wideo, na którym widać Świątek i słychać właśnie kościelne dzwony.

Na szczęście niedługo później dźwięk ustał i obie zawodniczki wróciły do gry w kompletnej ciszy. Już do samego końca meczu słyszały jedynie brawa i doping kibiców. Warto wspomnieć, że przez bliskość kortu centralnego i kortu 2. podczas spotkań WTA 250 w Warszawie często słychać zawodniczki i także komunikaty sędziów z sąsiedniej areny. Z pewnością nie przeszkadza to aż tak bardzo, jak kościelne dzwony.

Upomnienie od kibiców na meczu Igi Świątek. "Przepraszam"

Iga Świątek dzięki wygranej z Niginą Abduraimową awansowała do 1/16 finału turnieju w Warszawie. Tam zmierzy się z triumfatorką starcia Claire Liu (78. WTA) z Yue Yuan (116. WTA). Kolejne starcie liderki światowego rankingu zaplanowano na czwartek 27 lipca po godzinie 17:30.