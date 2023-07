Wiera Zwonariewa, rosyjska tenisistka, nie została wpuszczona do Polski, co skomentował Leonid Słucki. - Na jej miejscu nie jechałbym do Polski, bo to jest niebezpieczny kraj. Są tam szaleni ludzie - stwierdził jeden z kremlowskich propagandystów.

Fot. Dmitri Lovetsky / AP Photo