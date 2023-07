Tak rosyjski tenisista świętował wygraną. Ludzie w klubie wyjęli telefony [WIDEO]

Andriej Rublow (7. ATP) wygrał w niedzielę turniej ATP 250 w Bastad. Rosjanin w finale pokonał wyżej notowanego Caspera Ruda (4. ATP) 7:6(7-3), 6:0. Dla 25-latka był to już 14. tytuł w karierze, a drugi w tym sezonie. W kwietniu triumfował w Monte Carlo, pokonując po trzysetowym boju 5:7, 6:2, 7:5 Holgera Rune (6. ATP).

Rublow zaszalał po zwycięstwie w Bastad. Nagranie z klubu hitem sieci

Rublow postanowił uczcić kolejny sukces w wielkim stylu. Rosjanin udał się do jednego z klubów w Bastad, gdzie bawił się bardzo dobrze. Dowodem są nagrania, które krążą po mediach społecznościowych. Na jednym z nich widać, jak 25-latek podciąga się w rytm piosenki zespołu Queen "We are the champions". - Jeśli nie świętujesz, podciągając się na podwyższonej konstrukcji klubu nocnego, podczas gdy w tle leci "We Are The Champions", czy naprawdę wygrałeś ten turniej? - czytamy w żartobliwym opisie dziennikarza Bastiena Fachana.

Andriej Rublow jest jednym z zawodników, którzy wyrażają jasny sprzeciw wobec trwającej wojny w Ukrainie. Już dzień po rozpoczęciu rosyjskiej agresji, kiedy pokonał Huberta Hurkacza (16. ATP) podczas turnieju w Dubaju, napisał na kamerze "Żadnej wojny, proszę".

Temat wojny powrócił również podczas Wimbledonu. Podczas konferencji po ćwierćfinałowej porażce z Novakiem Djokoviciem (2. ATP) otrzymał od jednego z dziennikarzy pytanie, czy czuje się winny, że pochodzi z Rosji. - To nie jest kwestia winy, a bardziej sytuacji, która jest katastrofalna i której nikomu nie życzysz. Jedyne czego chcesz to, żeby to wszystko się skończyło i ludzie mogli normalnie żyć - skwitował Rublow.

