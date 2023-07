Abramowicz odpowiedziała na słowa szokujące słowa Kubiaka

Michał Kubiak to kolejny sportowiec, który zdecydował się na udział w podcaście Żurnalisty. Podczas wywiadu były kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski wypowiedział się m.in. na temat zdrowia psychicznego w sporcie. - Ja uważam psychologię sportu za rzecz zbędną - stwierdził, czym wywołał niemałą burzę.

REKLAMA

Zobacz wideo Linkiewicz o przyszłości w Fame MMA: Wszystko się posypało

Daria Abramowicz o słowach Michała Kubiaka. "Szkodliwe"

Do słów byłego reprezentanta Polski odniosła się m.in. Daria Abramowicz - psycholożka Igi Świątek. W rozmowie z "Wprost" przyznała, że wypowiedź siatkarza jest po prostu szkodliwa. - W tym społecznym wymiarze jest to wypowiedź szkodliwa. Przede wszystkim jest niezgodna z wiedzą naukową, medyczną - skomentowała.

Bartman pragnie tego pojedynku. "Byłaby to medialna walka, bo mamy już konflikt"

Abramowicz zauważyła też, że wydźwięk tej wypowiedzi jest ogromny ze względu na popularność Michała Kubiaka. - Co ważne, mówimy tu o znanym sportowcu, a tacy ludzie dla wielu osób są autorytetami i mają często szeroką platformę, dzięki której docierają do wielu osób - oceniła.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

- Rozumiem, że to są poglądy pana Michała Kubiaka i on ma prawo mieć taką opinię, choć ja się z nim nie zgadzam - dodała.

Daria Abramowicz o roli psychologa sportu. "Naszym zadaniem jest pokazywaniu dróg"

Psycholożka Igi Świątek przypomniała też, że depresja to żaden wstyd i wielu sportowców otwarcie mówi o dbaniu o psychikę. Wspomniała m.in. o publicznym wyznaniu Justyny Kowalczyk dotyczącym jej depresji. - To było bardzo cenne społecznie, to był duży akt odwagi ze strony pani Justyny. Otwarcie o dbaniu o zdrowie psychiczne mówił przecież też Adam Małysz. Powoli zaczynaliśmy patrzeć na sport, rozumiejąc, że jest w nim także miejsce na przygotowanie mentalne.

Poszły na trening i zginęły. Tragiczna śmierć młodych siatkarek

Michał Kubiak w swojej kontrowersyjnej wypowiedzi podkreślił, że psychologia to "unikanie odpowiedzialności" przez sportowca. Abramowicz ma inne zdanie. - Pracuję z wieloma sportowcami i absolutnie nie rozwiązuję ich problemów. To nie jest rolą psychologa. Usystematyzuje, to jeszcze raz. Naszym zadaniem jest pokazywanie różnych dróg, wspieranie w budowaniu różnych zasobów, wyposażenie sportowca, mówiąc obrazowo, w skrzynkę z narzedziami - powiedziała psycholożka Igi Świątek.