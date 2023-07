Wielkie problemy finalistki Roland Garros w Warszawie

Czeszka Karolina Muchova jest zawodniczką, która kilka tygodni temu grała w finale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa w Paryżu. Po pasjonującym pojedynku przegrała w nim z Igą Świątek. Dziś, jako 18. zawodniczka rankingu WTA, Muchova jest największą rywalką Polki na turnieju WTA 250 w Warszawie.

Wielkie problemy Muchovej w Warszawie. Była o krok od odpadnięcia w I rundzie

W swoim pierwszym meczu Karolina Muchova mierzyła się z Białorusinką Aliaksandrą Sasnowicz (WTA 75). I na początku spotkania absolutnie nic nie zapowiadało sensacji. Muchova grała bardzo dobrze, rozbijała w kolejnych gemach Białorusinkę, by prowadzić 4:1 z dwoma przełamaniami. Co więcej, tego jedynego do tego momentu gema Sasnowicz wygrała po bardzo długim gemie rozgrywanym na przewagi, w którym broniła dwóch kolejnych break pointów.

Ale wówczas na warszawskim korcie centralnym sytuacja totalnie się odwróciła. Na korcie zaczęła dominować Aliaksandra Sasnowicz, która wygrywała gema za gemem. Wygrała ich aż pięć z rzędu, co przełożyło się na zwycięstwo w pierwszym secie 6:4.

Drugi set był już znacznie bardziej wyrównany. Jako pierwsza swoją rywalkę przełamała Muchova, która w ten sposób wyszła na prowadzenie 3:2. Taki stan rzeczy nie trwał jednak długo, bo już w kolejnym gemie Sasnowicz odpowiedziała pięknym za nadobne i ponownie był remis. Obie panie szły "łeb w łeb" do stanu 5:5, a wówczas sytuacja się powtórzyła. Muchova przełamała Sasnowicz, ale gdy serwowała po zwycięstwo w drugim secie, znów nie popisała się przy własnym podaniu. O wszystkim zadecydował więc tie-break, a był to popis finalistki Rolanda Garrosa, która wygrała go do zera, a całego seta 7:6.

W decydującej partii Muchova poszła za ciosem i po trzech gemach prowadziła 3:0 z przełamaniem. To okazało się kluczowe do zwycięstwa w całym meczu, bo Czeszka skupiła się na wygrywaniu własnego podania i w ten sposób dowiozła swoją przewagę do końca, wygrywając 6:3 i awansując do II rundy.

W niej Karolina Muchova zmierzy się ze Słowaczką Rebeccą Sramkovą (WTA 174), która pokonała 17-letnią Polkę Weronikę Ewald (WTA 1076) 6:2, 6:2.

W I rundzie turnieju BNP Paribas Warsaw Open nie brakowało niespodzianek. Swój mecz przegrała rozstawiona z numerem 7 Czeszka Linda Fruhvirtova (WTA 55), która przegrała z Włoszką Lucrezią Stefanini (WTA 108) 1:6, 6:7. Ponadto rozstawiona z numerem 5 Shuai Zhang (WTA 45), która uległa Czeszce Terezie Martincovej 6:7, 4:6.