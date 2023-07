Legendarna tenisistka w końcu przerwała milczenie. "Siedem miesięcy piekła"

Martina Navratilova to jedna z najlepszych tenisistek w historii. Czesko-amerykańska zawodniczka wielokrotnie wygrywała wszystkie turnieje wielkoszlemowe. Najczęściej zwyciężała na Wimbledonie - angielskie korty zdobyła dziewięciokrotnie.

Navratilova dzieli się przeżyciami z choroby. "Siedem miesięcy piekła"

W 2010 roku u legendarnej tenisistki po raz pierwszy wykryto nowotwór. Navratilova miała wtedy raka piersi. W zeszłym roku sytuacja się powtórzyła. Tym razem było jednak o tyle gorzej, że choroba zaatakowała nie tylko piersi, ale również gardło. Po kilku miesiącach leczenia Navratilova ogłosiła, że i tym razem udało jej się wyzdrowieć. W czerwcu podziękowała lekarzom i pielęgniarkom w mediach społecznościowych.

W niedawno udzielonym wywiadzie dla telewizji ITV Navratilova wyznała, że jej walka z chorobą nie była łatwa. Nazwała ją piekłem.

- Zdiagnozowano mnie na początku grudnia i w końcu, trzy tygodnie temu stwierdzono, że jestem całkowicie wolna od nowotworu, więc tak naprawdę było to siedem miesięcy piekła. Tak emocjonalnego jak i fizycznego - przyznała w rozmowie.

Opisała też sam proces leczenia, który doprowadził ją do granicy wytrzymałości.

- Chemioterapia, radioterapia - doprowadziły mnie na skraj. Jest to wyczerpujące. Ciągle masz to z tyłu głowy, nieważne co się dzieje. Nie uciekniesz od tego. Bezsilność zdecydowanie mnie dotknęła, ale przynajmniej mogłam kontrolować swoje nastawienie - opowiadała.

Obecnie legendarna zawodniczka jest już całkowicie zdrowa. Była też obecna na ostatnim Wimbledonie. Po odpadnięciu Igi Świątek okazało się, że Polka jest pierwszą zawodniczką od czasów Navratilovej, która będąc liderką rankingu, tak często wygrywa w turniejach wielkoszlemowych.