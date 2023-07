Dlaczego Iga Świątek nie jest już legionistką? Ojciec wyjaśnia powody

Iga Świątek po porażce z Jeliną Switoliną w ćwierćfinale Wimbledonu zrobiła sobie dwa tygodnie przerwy. Powróci na kort we wtorek, rozpoczynając rywalizację w BNP Paribas Warsaw Open. W turnieju wzięła też udział przed rokiem, ale w ćwierćfinale przegrała z Caroline Garcią. Wydarzenie na kortach Legii jest dla niej wyjątkowo ważne, ponieważ jeszcze kilka lat temu reprezentowała barwy tego klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy wygrali Ligę Narodów! Śliwka wychwala Nikolę Grbicia

Ojciec Igi Świątek zdradził, dlaczego jego córka nie wróci do Legii. "Nikomu się to nie opłaca"

22-latka była sklasyfikowana jako zawodniczka Sekcji Tenisowej Legii w latach 2016-2019. Już wtedy odnosiła sukcesy, wygrywając m.in. juniorski Wimbledon czy zawody Rolanda Garrosa w grze podwójnej. Wtedy właśnie, przed meczem Legii z Cork City (3:0) w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, wyszła na murawę stadionu przy Łazienkowskiej. - Byliśmy w strukturach legijnych. Ówczesny prezes (Bogusław Leśnodorski - red.) zaprosił Igę na środek stadionu. Pamiętam to dobrze - powiedział w rozmowie z Interią ojciec Igi.

Od czasu rozstania z Legią Iga pozostaje niestowarzyszona, choć władze warszawskiego klubu niejednokrotnie próbowały nawiązać z nią współpracę. Ojciec Świątek zdradził dwa powody, dlaczego finalnie do tego nie doszło.

- Legia kusiła nas, byśmy wrócili do niej po pierwszym zwycięstwie w Roland Garros w 2020 roku. Ale wtedy PZT zmienił zasady opłat za zmianę barw klubowych. Moim zdaniem zrobił tak ze względu na Igę i jej wynik. Podmiot, który chciałby przyjąć Igę, musiałby wtedy zapłacić straszne pieniądze. Nikomu się to nie opłacało - przekazał.

Iga Świątek zdradziła, kiedy skończy karierę. "Mam dużo projektów w głowie"

- Nie garnęliśmy się do Legii, bo mieliśmy wtedy też potyczkę sądową z WSG. A dziś? Przynależność klubowa nie jest nam do niczego potrzebna. Tam, gdzie Iga chce zagrać, to zagra, mamy parę klubów w Warszawie, które Idze dają grać za darmo - kontynuował.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Zverev oskarżony o napaść na byłą dziewczynę. Zabrał głos w sprawie

Ponadto niedawno prezes Legii Warszawa Dariusz Mioduski wyjaśnił, że powrót tenisistki do klubu byłby czymś sztucznym. Nie ma zatem sensu, aby ponownie reprezentowała jego barwy.

- Z Igą jesteśmy zaprzyjaźnieni. Trudno rozpatrywać jej przypadek w tych kategoriach i oczekiwać tego, że będzie formalnie zawodniczką Legii. Z jej punktu widzenia to nie ma sensu. Z naszego punktu widzenia nie jest priorytetem. Byłoby to działanie typowo PR-owskie. Iga jest w innym miejscu, jest gwiazdą międzynarodową. Jej przynależność do Legii byłaby czymś sztucznym. Wspieramy ją, ja wiem, że Iga czuje się legionistką. I to jest dla nas najważniejsze - powiedział.

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w Warszawie? Gdzie oglądać?

Spotkanie Igi Świątek z Niginą Abduraimovą zaplanowane jest około 17:30 na korcie centralnym. Transmisja na żywo będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na tvpsport.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.