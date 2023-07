Przepaść. Tyle Iga Świątek może zarobić za zwycięstwo w Warszawie

Iga Świątek we wtorek 25 lipca rozpoczyna rywalizację w turnieju BNP Paribas Warsaw Open. Na start zmierzy się z Niginą Abduraimovą (181. WTA) z Uzbekistanu. Dla polskich kibiców to nie lada gratka. Rzadko bowiem możemy oglądać pierwszą rakietę świata w zawodach na polskiej ziemi. Ale czy występ w Warszawie to dla niej korzystny interes?

Z marketingowego punktu widzenia pewnie tak. W ten sposób pokazuje, że docenia polskich kibiców, zyskuje ich zaufanie i sympatie. Inaczej sprawy się mają, jeśli chodzi o nagrody pieniężne przewidziane przez organizatorów. W porównaniu z tym, co zarobiła w wielu innych turniejach na całym świecie, w Polsce może liczyć na nagrodę nieporównywalnie niższą.

Jak podają organizatorzy na oficjalnej stronie internetowej, najlepsza tenisistka dostanie 34 228 dolarów, czyli przy obecnym kursie ok. 137 255 zł. Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku debla. Zwycięska para otrzyma 12 447 dolarów (49 912 zł) i to w dodatku do podziału. W sumie pula nagród wyniesie 259 303 dolary, czyli nieco ponad milion złotych.Za dotarcie do finału Iga Świątek dostanie 20 000 dolarów, a za półfinał - 11,275 dolarów.

W Warszawie płacą mało? I tak, i nie...

Jak to się ma do turniejów, które w tym sezonie wygrała Świątek? Do French Open nawet nie ma co porównywać. Mowa bowiem o kwocie 2,3 miliona euro. W Stuttgarcie Polka zgarnęła zaś 120 tys. dolarów i do tego samochód Porsche Taycan S Sport Turismo w prezencie. W katarskiej Dosze również dostała 120 tys. dolarów. To ponad trzy i pół raza więcej niż może ugrać w Warszawie.

Na usprawiedliwienie organizatorów w Warszawie nie sposób nie wspomnieć o równolegle rozgrywanym turnieju w Hamburgu. Okazuje się, że tenisistkom bardziej opłacało przyjechać do Polski. W Niemczech mogą bowiem zarobić maksymalnie 29 760 euro, czyli nieco mniej, bo ok. 131 836 zł.

