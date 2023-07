Słynny trener wymyślił, jak uratować tenis. "Przeciętny fan ma 61 lat". Rewolucja

Konserwatywni fani tenisa uwielbiają pięciosetowe mecze, ciągnące się godzinami maratony. I pragnęliby, aby dyscyplina, w której się zakochali, zachowała swój unikatowy kształt. Trendy nie pozostawiają jednak wątpliwości: zmiana prędzej czy później nadejdzie.

Rozumie to Patrick Mouratoglou, który z najnowszym pomysłem ma szansę wyprzedzić epokę, choć postrzegany jest niczym szalony wizjoner. Mouratoglou to były trener Sereny Williams, który dziś pomaga m.in. Holgerowi Rune czy Coco Gauff. 56-letni Francuz w latach 90. założył własną akademię i jest jedną z najbardziej znanych postaci trenerskich, choć wielu uważa go bardziej za tenisowego celebrytę. Nie można mu jednak odmówić, że jego głos jest wartościowy, gdyż od lat z blisko przygląda się dyscyplinie, niekiedy wyciągając ciekawe wnioski.

UTS ma być rozwiązaniem na problemy tenisa? "Przeciętny fan tenisa ma 61 lat"

- Tenis jest w stagnacji od ponad 40 lat - twierdzi Mouratoglou, chcąc uczynić tę dyscyplinę bardziej dynamiczną, wciągającą i - przede wszystkim - ciekawszą dla młodszych widzów. To ma być rozrywka na miarę koszykarskiej ligi NBA. Stąd turniej pokazowy Ultimate Tennis Showdown, którego jest organizatorem. Piąta już edycja wydarzenia odbyła się w ostatni weekend w Los Angeles. Wzięło w niej udział ośmiu czołowych tenisistów świata.

Czym w ogóle jest Ultimate Tennis Showdown? To cykl imprez, który powstał w 2020 roku. Na razie odbywają się one nieregularnie, a edycja w największym mieście stanu Kalifornia była pierwszą, podczas której na trybunach obecna była publiczność. Wcześniejsze cztery - trzy w 2020 roku i jedna w 2021 - odbyły się w Europie, bez kibiców z uwagi na pandemię koronawirusa. Głównie to zmagania męskie, choć w drugiej edycji rywalizowały też kobiety. Każdy z tenisistów zamiast nazwiska posługuje się wymyślonym pseudonimem. Dla przykładu: Taylora Fritza (9. ATP) nazwano "The Hotshot", a Daniiła Miedwiediewa (3.) "The Chessmaster" - w tłumaczeniu "mistrz szachowy".

Hasłem przewodnim imprezy jest "Tenis jak nigdy wcześniej". "Niesamowici gracze z całego świata, DJ na korcie i tętniący życiem stadion... to nie jest zwykłe wydarzenie!" - głosi oficjalna strona. Rewolucyjna jest nie tylko sama otoczka wydarzenia, gdyż tenis, znany jako sport dżentelmenów, kojarzy się głównie z dość oszczędnym widowiskiem w aspektach tzw. show. Ultimate Tennis Showdown ma właśnie dać rozrywkę, jaką znamy z koszykarskiej ligi NBA, która pod tym względem może być wzorem dla wielu dyscyplin.

- Chcemy odwołać się do młodszego, bardziej zaangażowanego nowego pokolenia fanów, aby rozwijać swoją społeczność kibicowską - powiedział Patrick Mouratoglou. Wyliczono, że przeciętny fan tenisa ma 61 lat, a liczba ta rośnie z każdym rokiem, więc dyscyplina znajduje się obecnie w strefie zagrożenia. Francuz twierdzi, że tenis w obecnej formie nie przemawia do młodszych pokoleń. - Tenis jest w stagnacji od ponad 40 lat, trzymając się tych samych zasad i tradycji. Nie przystosował się do zmieniającej się rzeczywistości i nie przemówił do nowych pokoleń, które całkowicie odstają od poprzednich - twierdzi były trener Sereny Williams. Uważa, że nowe pokolenia nie będą siedzieć w ciszy przez trzy godziny, by obejrzeć mecz. Chcą treści szybszych, bardziej intensywnych i gotowych do spożycia. Patrząc na otaczającą nas rzeczywistość: trudno nie odmówić mu racji, ale czy świat tenisa jest na to gotowy?

Ekstremalny format pojedynków. Determinuje czas, a nie wynik

Format UTS jest dosyć ekstremalny. W nim to czas determinuje koniec spotkania, a nie określony wynik, gdzie trzeba wygrać ostatnią piłkę. Mecz trwa cztery kwarty po osiem minut. Kwartę wygrywa zawodnik, który w tym czasie zdobędzie więcej punktów liczonych systemem "tiebreakowym". Gracze mają do dyspozycji tylko jeden serwis. Aby jeszcze bardziej zdynamizować grę, między punktami jest 15 sekund przerwy, a nie 25, jak w przypadku normalnego spotkania w cyklu ATP lub WTA. Jeśli po czterech kwartach jest remis, rozgrywany jest format "nagłej śmierci". Wygrywa ten zawodnik, który jako pierwszy zdobędzie dwa punkty z rzędu.

Kolejnym rewolucyjnym pomysłem w UTS są "karty bonusowe". Zawodnicy mogą ich użyć raz na kwartę. Jedną z nich jest efekt, który sprawia, że następny punkt liczy się razy trzy - dotyczy to tylko gracza, który używa bonusu. Całkowicie dostępny jest coaching, a trenerzy mogą przebywać na ławce obok zawodników. W dodatku są wyposażeni w mikrofony, aby wskazówki docierały również do publiczności. Mało tego, mogą ich używać również zawodnicy, pomiędzy którymi odbywa się sympatyczny "trash-talking".

Jedną z gwiazd ligi jest Nick Kyrgios, który z powodu kontuzji nie mógł wystąpić w tegorocznej edycji jako aktywny zawodnik, więc został trenerem Francesa Tiafoe. Obaj tenisiści to niezwykli showmani na korcie, więc taki duet porwał publiczność.

Zwycięzcą piątej edycji rozgrywanej w Los Angeles został debiutant Yibing "The Great Wall" Wu, który w finale ograł Taylora "Hotshot" Fritza 11:16, 7:20, 12:11, 16:9, 2:0 w "nagłej śmierci". - To nie przypomina tenisa, do którego jesteśmy przyzwyczajeni - powiedział po triumfie Chińczyk, który przyjechał do Kalifornii dobrze się bawić. - Nie obchodzi mnie, czy wygram, jestem tu tylko po to, by się cieszyć - mówił przed turniejem. Brak stresu i radość z gry zaprowadziły go do triumfu.

Zachwycony całym wydarzeniem był również jego organizator Patrick Mouratoglou, który nie krył radości, że w końcu obecni byli kibice. - To był inny tenis. Jeśli chodzi o jakość, była to bardzo wysoka jakość. Ale atmosfera była zupełnie inna. Nigdy nie zobaczysz takiej atmosfery na korcie. A przy muzyce z publicznością krzyczącą tak dużo podczas punktów, czasem nawet dokuczającym graczom, którzy przez cały czas bardzo się angażują - powiedział 53-latek. - Publiczność stała się trzecim graczem, a dokładnie o tym marzyliśmy - dodał.

Yibing Wu dołączył Corentina Mouteta, Alexa de Minaura, Alexandera Zvereva i Matteo Berrettiniego, którzy wygrali wcześniej edycje imprezy. Ultimate Tennis Showdown 6 ma zostać rozegrany we wrześniu 2023 roku w Suwag Energie Arena we Frankfurcie.