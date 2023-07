Switolina tłumaczy się z niepodawania ręki Rosjankom i Białorusinkom. "To frustrujące"

W ostatnich tygodniach Elina Switolina ponownie jest jedną z gwiazd kobiecego touru. Była rankingowa trójka w marcu wróciła do gry po urodzeniu dziecka, aby chwilę później dojść do ćwierćfinału Roland Garros. Na Wimbledonie poszło jej jeszcze lepiej, gdyż osiągnęła półfinał, pokonując po drodze Igę Świątek.

Switolina sfrustrowana brakiem zrozumienia. "Dla mnie to bardzo frustrujące"

Wcześniej doszło do pojedynku 28-letniej Ukrainki z Wiktorią Azarenką z Białorusi. Switolina oczywiście nie podała ręki rywalce po spotkaniu - podobnie uczyniła to w przypadku starcia z Sabalenką w Paryżu - lecz nie wszyscy rozumieją obecną sytuację na świecie, co niezwykle frustruje tenisistkę. - Dla mnie to bardzo smutne i frustrujące, że ludzie tego nie rozumieją. To bardzo oczywiste, że nie podaje ręki, kiedy mam wielu przyjaciół, którzy są teraz na pierwszej linii frontu, walcząc za Ukrainę. Czy możesz sobie wyobrazić, jak patrzą, jak rywalizuję na Wimbledonie lub gdziekolwiek indziej na świecie, ściskając sobie ręce i zachowując się, jakby nic się nie stało? - powiedziała zawodniczka z Odessy w rozmowie z magazynem "Harpers Bazaar".

- Ludzie muszą zrozumieć, że czasami nie można oddzielić polityki od sportu. Oni reprezentują swoje kraje, a ja reprezentuję swój przed światem. Moje stanowisko musi być jasne - dodała Elina Switolina.

Tenisistka już w trakcie turnieju podkreślała, że czuje sporą odpowiedzialność na swoich barkach, grając dla kraju i swoich rodaków. - Czuję presję. Wiedziałam, że ogląda to wielu ludzi na Ukrainie. To naprawdę wspaniałe uczucie, ale wiąże się również z odpowiedzialnością, ponieważ czujesz, że chcesz wygrać dla tak wielu ludzi, dla całego kraju. Czuję się jednak szczęśliwa, że mam dużą scenę, aby mówić o Ukrainie, podnosić świadomość i przemawiać poprzez mój sport. Mam nadzieję, że da to również nadzieję Ukraińcom i dzieciom, nawet jeśli tylko na kilka godzin. Moim celem jest dać im możliwość dalszego marzenia o swojej przyszłości - podkreślała 28-latka.

W Londynie Elina Switolina osiągnęła swój trzeci półfinał wielkoszlemowy - drugi na Wimbledonie, a raz w US Open. Ani razu nie udało jej się jednak przebrnąć przez tę etap turnieju.