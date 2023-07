Kiedy gra Iga Świątek w Warszawie? Gdzie oglądać pierwszy mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Iga Świątek (1. WTA) po raz ostatni zaprezentowała się na korcie podczas Wimbledonu. Polka dotarła tam do ćwierćfinału, osiągając najlepszy rezultat na londyńskich kortach w seniorskiej karierze. Teraz liderka światowego rankingu rozpocznie przygotowania do wielkoszlemowego US Open, gdzie będzie bronić tytułu i cennych punktów do rankingu WTA.

Pierwszy mecz Igi Świątek na turnieju w Warszawie. Gdzie i kiedy oglądać?

Pierwszym etapem będzie turniej WTA 250 w Warszawie. W poprzednim sezonie Świątek dotarła na kortach Legii do ćwierćfinału, gdzie przegrała z późniejszą triumfatorką Caroline Garcią (5. WTA). Wówczas rywalizacja odbywała się jednak na kortach ziemnych, a od tego roku turniej jest rozgrywany na kortach twardych. Polka jest faworytką rywalizacji, a najgroźniejszą rywalką w drodze do tytułu powinna być Czeszka Karolina Muchova (18. WTA), finalistka tegorocznego Rolanda Garrosa.

Rywalką Świątek w pierwszej rundzie będzie Nigina Abduraimova (181. WTA). 29-letnia występuje przede wszystkim w turniejach rangi ITF lub Challenger, jednak nie notuje dobrych wyników. Próbowała również sił w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa i Wimbledonu, ale w obu przypadkach odpadła już w pierwszej rundzie. W ubiegłym tygodniu wystąpiła w głównej drabince turnieju WTA 250 w Palermo i również tam przegrała w meczu otwarcia. Mecz z Igą Świątek podczas turnieju w Warszawie będzie więc dla niej ogromnym przeżyciem.

Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w Warszawie? Gdzie oglądać?

Iga Świątek i Nigina Abduraimova zmierzą się we wtorek 25 lipca w meczu pierwszej rundy turnieju WTA 250 w Warszawie. Będzie to czwarty mecz na korcie centralnym od godziny 11:00. Należy się spodziewać, że starcie to rozpocznie się około godziny 17:30. Transmisja na żywo będzie dostępna na kanałach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na tvpsport.pl.