"Nie do końca umiałam sobie z tym poradzić". Ten problem Iga Świątek ma tylko w Polsce

Na przełomie czerwca i lipca najlepsza tenisistka świata Iga Świątek rywalizowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. Zwycięstwa nad Petrą Martić (36. WTA) oraz Belindą Bencic (15. WTA) podsyciły nadzieje fanów, ale ostatecznie Polka odpadła w ćwierćfinale po porażce z Jeleną Switoliną (27. WTA). Teraz liderka rankingu będzie miała okazję do rehabilitacji, i to we własnym kraju.

Iga Świątek opowiada o grze w Polsce

W poniedziałek rozpoczął się turniej Warsaw Open. Jedną z uczestniczek zawodów, a właściwie ich gwiazdą, będzie właśnie Iga Świątek. Jej pierwszą rywalką to Nigina Abduraimovą (177. WTA). Spotkanie zaplanowane jest na wtorek. Przed startem zmagań Polka udzieliła wywiadu "Przeglądowi Sportowemu" i opowiedziała między innymi o odczuciach dotyczących gry na polskich kortach.

- Tu w Polsce granie turniejów jest, bez dwóch zdań, specyficzne. Szczególnie że nie mieliśmy zbyt wielu turniejów juniorskich i nie jestem do tego przyzwyczajona. Dotychczas jak grałam jakieś turnieje w Warszawie, to jednak moja dyspozycja była trochę gorsza z uwagi na to, że nie do końca - jak miałam 17,18 lat - umiałam sobie z tym [presją - red.] poradzić - powiedziała.

Świątek dodała, że jest zadowolona z powodu wymiany nawierzchni na kortach w Warszawie. - Myślę, że fakt, że mamy tu na Legii zrobione korty twarde, jest naprawdę super. Nie tylko pod turniej, ale ogólnie. W Warszawie nie było kortów otwartych z twardą nawierzchnią. Na pewno z tych kortów będę korzystała przed przygotowaniami do US Open w przyszłym roku. W tym roku - bez dwóch zdań - robi to dużą robotę, że nie musimy przechodzić na mączkę i później znowu na korty twarde - stwierdziła.

Fatalny początek Polek w Warszawie

Choć Warsaw Open dopiero się rozpoczął, większość polskich tenisistek już pożegnała się z tymi zawodami. W niedzielę Weronika Falkowska (283. WTA), Olivia Lincer (819. WTA), Martyna Kubka (549. WTA) oraz Stefania Rogozińska-Dzik (870. WTA) odpadły w kwalifikacjach. Z kolei pierwszego dnia turnieju głównego wyeliminowana została Maja Chwalińska (330. WTA), która przegrała z Laurą Siegemund (154. WTA). Poza Igą Świątek w grze została już tylko jedynie Weronika Ewald (1063. WTA).