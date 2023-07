Ojciec Igi Świątek opowiedział o relacjach córki z Sabalenką. "To nie jest tak"

Przez ostatnie kilkanaście miesięcy karty w światowym tenisie rozdają Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Polka jest liderką światowego rankingu od 4 kwietnia 2022 r., a Białorusinka miała szansę, aby to zmienić podczas Wimbledonu, gdy Świątek odpadła w ćwierćfinale z Eliną Switoliną. Do objęcia prowadzenia w rankingu wystarczył awans do finału, ale w półfinale Białorusinka przegrała z Tunezyjką Ons Jabeur. Dziś Świątek ma w rankingu 470 pkt przewagi nad Sabalenką.

Tak wyglądają relacje Świątek z Sabalenką. "Szanują się jako zawodniczki"

Tomasz Świątek rozmawiał z "Rzeczpospolitą" przed rozpoczęciem turnieju WTA 250 w Warszawie. Poza samymi zawodami, które będą rozgrywane na kortach Legii, poruszony został wątek relacji Igi z Sabalenką. Jak one wyglądają? - Nigdy o tym nie rozmawialiśmy, ale na pewno się szanują jako zawodniczki. Nie jest też tak, że wszystkie dziewczyny siedzą razem w szatni i spędzają tam czas towarzysko. Raczej wchodzą się tylko przebrać przed oraz po meczu czy treningu, jedynie na chwilę, i wracają do pracy ze swoim teamem - powiedział.

Tata Igi odniósł się też do jej występu na Wimbledonie, gdzie dotarła do ćwierćfinału. - Niejeden kibic liczył nawet na jej zwycięstwo w Wimbledonie i chciałoby tego moje serce, ale rozum mówi coś innego. Ćwierćfinał to sukces. Iga miała kilka treningów, zagrała turniej i po chwili była w Londynie. Cieszę się z progresu, który robi. Trawa to nawierzchnia specyficzna. Jest energochłonna, nie wszyscy ją lubią, inaczej się tam biega, a piłka na każdej trawie odbija się w inny sposób - dodaje Świątek.

Znany budżet organizatorów na turniej w Warszawie. "WTA 500 kosztuje dwa razy więcej"

Z wywiadu przeprowadzonego przez "Rzeczpospolitą" wynika, że budżet turnieju WTA w Warszawie wynosi około sześciu mln złotych. Na niego składa się pula nagród, licencja i organizacja imprezy. - Organizacja turnieju WTA 500 kosztuje dwa razy więcej. Nie wiemy, jak będzie wyglądała reforma cyklu, o której sporo się ostatnio spekuluje. Pytanie, czy w ogóle potrzebujemy turnieju wyższej rangi. Obecny format uważam za odpowiedni - podsumowuje Tomasz Świątek.

Turniej WTA 250 w Warszawie rozpoczyna się w poniedziałek 24 lipca i potrwa do niedzieli 30 lipca. Iga Świątek zacznie rywalizację w turnieju od pojedynku z Niginą Abduraimovą z Uzbekistanu (181. WTA).