Wielki sukces Katarzyny Piter. Czekała na to ponad 10 lat. Brawo! [WIDEO]

Polsko-węgierska para kapitalnie rozpoczęła turniej w stolicy Węgier. Już w pierwszym meczu pokonała faworyzowany duet Timea Babos/Alexandra Panova 6:4, 7:5. W kolejnym starciu miała bardzo dużo szczęścia, ponieważ przegrywała już z duetem Miriam Kolodziejova/Jesika Maleckova 6:7, 4:5, kiedy nagle rywalki postanowiły skreczować. Następne spotkanie to już półfinałowa konfrontacja z Nadią Podorską i Kamillą Rachimową. Pomimo dużych kłopotów polsko-węgierskiego debla udało mu się wygrać 7:6 (3), 7:6 (5) i awansować do finału.

Ogromny sukces Katarzyny Piter. Wygrała turniej debla w Budapeszcie. Czekała na to ponad 10 lat

Piter i Stollar zmierzyły się w najważniejszym starciu z amerykańsko-czeskim duetem Jessie Aney/Anna Siskova. W pierwszym secie doszło do niezwykle kuriozalnej sytuacji, ponieważ polsko-węgierski duet wygrał zaledwie dwa gemy przy własnym serwisie, a i tak zwyciężył 6:2. Rywalki nie były w stanie nawet raz obronić podania.

Dużo lepiej obie pary spisały się w drugiej odsłonie. Jako pierwsze przełamanie zanotowały Amerykanka i Czeszka, które prowadziły już nawet 3:1. Co prawda później doszło do remisu, ale Piter i Stollar straciły jeszcze jedno podanie i przegrały drugą partię 4:6. Ostatni set rozpoczął się podobnie do pierwszego, ponieważ do stanu 2:2 żadna ze stron nie była w stanie obronić serwisu. Polsko-węgierski duet wziął jednak sprawy w swoje ręce i przejął kontrole nad kortem. Konsekwentnie zdobywał punkty przy własnym serwisie, a ponadto oddał tylko dwa przy podaniu rywalek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 4:6, 10:4.

Polska tenisistka bliska cudu w I secie. Zabrakło niewiele

Tuż po jego zakończeniu Polka nie powstrzymała emocji, wymownie wykrzykując zwycięstwo. Był to jej pierwszy triumf od 2013 roku, kiedy, będąc w parze z Kristiną Mladenović, pokonała w finale turnieju w Palermo siostry Pliskove - Karolinę i Kristinę 6:1, 5:7, 10:8. Polka awansuje teraz do najlepszej "90" w rankingu deblistek. Do tej pory zajmowała w nim 118. lokatę.

Sensacyjny finalista turnieju w Newport. 190. miejsce w rankingu ATP

Katarzyna Piter w najbliższym tygodniu zagra z Weroniką Falkowską w turnieju deblistek w Warszawie.