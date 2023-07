Gwiazda tenisa zamieszana w aferę ze szczepieniami. Lekarz oszukiwał. Może czekać ją sąd

Wiele państw dopiero w ostatnim czasie znosi restrykcje dotyczące pandemii COVID-19. Część z nich dotyczyła wjazdu do kraju, który był możliwy dzięki zaszczepieniu się na tę chorobę. Dla tenisistów był to wręcz wymóg, aby móc rywalizować na najwyższym poziomie. Szczepionki nie przyjął Novak Djoković, przez co Serb opuścił w zeszłym roku wielkoszlemowe Australian Open oraz US Open.

Lekarz zatrzymany za wydawanie fałszywych zaświadczeń o zaszczepieniu. Na jego liście znana tenisistka

Wydawało się, że problemy dotyczące koronawirusa już nie wrócą, lecz we Włoszech doszło do zatrzymania lekarza, który wystawiał fałszywe zaświadczenia o zaszczepieniu na COVID-19. W raporcie stwierdzono, że rząd zdecydował się ścigać wszystkich, którzy są pośrednio lub bezpośrednio związani z lekarzem. Jedną z jego pacjentem była Camila Giorgi, tenisistka obecnie 50. w rankingu WTA.

- We Włoszech sporządzili raporty na temat mojego statusu szczepień, ale zrobili to, zanim poznali sytuację. Przeciwko lekarzowi było prowadzone dochodzenie i miał problemy z prawem. Ja ze swojej strony miałam wszystkie możliwe szczepienia w różnych miejscach. To problem lekarza, nie mój. Jestem więc bardzo spokojna o tę sytuację. Gdyby tak nie było, nie byłabym w stanie przyjechać do Australii - powiedziała Włoszka, nawiązując do wjazdu do Melbourne, z czym problemy miał m.in. Novak Djoković. - Nie znałam przeszłości pani doktor, ma ponad 300 osób, z którymi współpracowała, ale miałam u niej jedno szczepienie, a potem kolejne u innych lekarzy. Powtarzam, to jej problem - dodała.

31-letnia Camila Giorgi od lat jest w zawodowym kobiecym tourze, lecz znana jest bardziej ze swojej urody i aparycji, co pomogło jej zdobyć liczne kontrakty reklamowe, niż sukcesów na korcie. Wygrała cztery turnieje WTA - trzy finały z rzędu przegrała w Katowicach w latach 2014-2016. Najwyżej sklasyfikowana była na 26. miejscu rankingu. Raz, w 2018 r., zanotowała wielkoszlemowy ćwierćfinał. Miało to miejsce na Wimbledonie.