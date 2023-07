Rosjanka pełna krytyki dla WTA. Nie zgadza się z nowymi zasadami. "To głupie"

W najbliższy poniedziałek startuje turniej WTA 250 w Warszawie, rozgrywany na kortach Legii. Wśród zawodniczek biorących udział w zawodach jest Iga Świątek (1. WTA), która w zeszłym roku zakończyła rywalizację na ćwierćfinale. W przyszłym roku taki występ Polki może nie być możliwy, bo WTA ma zmienić zasady, zgodnie z którymi tenisistki z czołowej trzydziestki nie będą mogły brać udziału w turniejach rangi 250. Tak przynajmniej wynika ze słów Tomasa Petera, czyli głównego przedstawiciela turnieju WTA 500 w Ostrawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek rozbawiona pytaniem od dziewczynki trenującej tenis. "Mój Boże, też bym chciała się dowiedzieć"

- Od 2024 roku nastąpi całkowita przebudowa turniejów. Dzisiejsze turnieje WTA rangi 250 staną się bezwartościowe, gdyż tenisistki z czołowej trzydziestki rankingu WTA nie będą mogły w nich zagrać. Rozpocznie się walka o to, komu organizacja pozwoli podnieść poziom turnieju z 250 do 500 - mówił Petera w drugiej połowie kwietnia.

Rosjanka krytykuje działania WTA. "Głupie zasady. Jak turnieje mają zarabiać"

Zasady wprowadzone przez WTA skrytykowała Daria Kasatkina (11. WTA), która ostatnio brała udział w turnieju WTA 250 w Palermo - tam jednak odpadła w ćwierćfinale. Na jej kanale YouTube, który prowadzi wraz z partnerką Natalją Zabijako (była łyżwiarka figurowa) pojawiła się relacja z zawodów. Zgodnie z obecnymi zasadami zawodniczki z czołowej dziesiątki mogą wystąpić maksymalnie w dwóch turniejach rangi WTA 250 w sezonie.

- To są głupie zasady, nie rozumiem tego. Możesz zagrać w dwóch turniejach WTA 250 i tylko wtedy, gdy nie ma w nich żadnej innej zawodniczki z TOP 10. Nie rozumiem, jak te turnieje mają zarabiać, skoro nie mogą zapraszać najlepszych zawodniczek - stwierdziła Rosjanka. Przy okazji pojawiło się porównanie do działań ATP. - W ATP czasami można zobaczyć dwóch graczy TOP 10 w turniejach ATP 250. Ludzie będą ich oglądać, a turnieje będą tętnić życiem. Jeśli nikt nie będzie mógł grać, to nic się nie będzie działo - dodała.

Kasatkina w tym nagraniu odniosła się do faktu, że w turnieju ATP 250 w Bastad zagrał Casper Ruud (4. ATP) oraz Andriej Rublow (7. ATP). Czy zatem te informacje mogą martwić w kontekście Igi Świątek i turnieju w Warszawie? Szerzej na sprawę spogląda Piotr Sierzputowski, były trener Polki. "Będzie kilka wyjątków, dzięki którym zawodniczki z top będą mogły grać w turniejach 250" - pisał szkoleniowiec Shelby Rogers (51. WTA) na Twitterze.