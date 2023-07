Aż wrze w Rosji, są wściekli na Polaków. "Rusofoby czystej wody"

W poniedziałek rusza turniej WTA 250 w Warszawie. W zawodach będą mogły uczestniczyć tenisistki z Rosji i Białorusi. Do startu szykowała się też Wiera Zwonariewa, tyle że na lotnisku w Warszawie zatrzymała ją Straż Graniczna. Odmówiono jej wstępu do naszego kraju, a zatem na kortach Legii się nie pojawi.

Polacy nie wpuścili rosyjskiej tenisistki. Spiridonow ruszył do akcji. "Rusofoby czystej wody, absolutni hejterzy"

Tenisistka nie została wpuszczona poza strefę tranzytową i w sobotę odleciała do Podgoricy. - Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego - tłumaczy MSWiA.

WTA reaguje ws. problemów Rosjanki w Polsce. Jest komunikat, a to nie koniec

W Rosji decyzja polskich władz została odebrana jako skandal. Tamtejsi politycy już zapowiadają, że będą alarmować o tej sytuacji na forach międzynarodowych oraz apelować o nieprzyznawanie Polsce prawa do organizacji imprez sportowych. Rosyjskie media skorzystały z okazji i o wypowiedź w tym temacie poprosiły także słynącego z żywej nienawiści do Polski siatkarza Aleksieja Spiridonowa.

Niemcy się nie patyczkowali. Zakaz wstępu dla rosyjskiej skandalistki

Sportowiec, zamiast mówić o konkretach, postanowił jeszcze raz nas obrazić. - Najwyższy czas zapomnieć o tym narodzie i kraju. Dla mnie Polacy nie istnieją od wielu lat. To są rusofoby czystej wody, absolutni hejterzy. Nie sądzę, żeby można było znaleźć naród bardziej obrzydliwy niż Polacy. Ich niechęć do naszych sportowców jest oczywista. Dotyczy to nie tylko sportowców - rozwodził się na antenie stacji MatchTV.

Spiridonow z nienawiści do Polaków słynie już od lat. Początkowo uderzał w naszą reprezentację siatkarską i jej poszczególnych graczy. Nie stronił też od prowokacyjnych gestów, m.in. wyrzucił koszulkę naszej kadry do śmietnika. Teraz najwyraźniej wysługuje się nim rosyjska propaganda.