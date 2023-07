WTA reaguje ws. problemów Rosjanki w Polsce. Jest komunikat, a to nie koniec

Turniej WTA 250 w Warszawie jeszcze się nie rozpoczął, a już wzbudza spore kontrowersje. Wszystko przez nieprzyjemną sytuację z na warszawskim Lotnisku Chopina. W piątek pojawiła się na nim jedna z uczestniczek zawodów Rosjanka Wiera Zwonariewa, tyle że Straż Graniczna odmówiła jej wstępu do Polski.

WTA zabrało głos ws. Zwonariewej. "Będziemy dalej analizować ten problem"

Jak poinformowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwonariewa przyleciała do Polski w piątek ze stolicy Serbii Belgradu, posługując się wizą wydaną we Francji. Na lotnisku zjawiła się Straż Graniczna, która nie pozwoliła tenisistce przekroczyć strefy tranzytowej. Ta czekała tam do soboty do godz. 12, kiedy to zabrała się samolotem do Podgoricy.

MSWiA argumentowało, że Zwonariewa jest w Polsce osobą niepożądaną. Jak tłumaczyło, "Polska konsekwentnie przeciwstawia się reżimowi Putina i Łukaszenki, nie zgadzając się na wjazd do naszego kraju osób popierających działania Rosji i Białorusi". Mimo to na liście zgłoszonych zawodniczek są inne Rosjanki i Białorusinki. Do sprawy odnoszą się już rosyjscy politycy, którzy zapowiadają odwet.

W końcu sytuację skomentowała też WTA. "WTA jest świadome sytuacji Wiery Zwonariewej w Warszawie. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich graczy jest najwyższym priorytetem WTA. Wiera wyjechała z Polski, a my będziemy dalej analizować ten problem podczas turnieju" - czytamy w specjalnym oświadczeniu WTA na Twitterze.

Zwonariewa w rozpoczynającym się w poniedziałek 24 lipca turnieju w Warszawie z pewnością nie wystąpi. Pojawią się w nim inne gwiazdy światowego tenisa z Igą Świątek na czele. W zeszłym roku liderka światowego rankingu odpadła w ćwierćfinale po porażce z Francuzką Caroline Garcią (5. WTA; 1:6, 6:1, 4:6). Na kortach Legii zobaczymy także m.in. Karolinę Muchovą (16. WTA), Lin Zhu (33. WTA), Shuai Zhang (37. WTA), Katerinę Siniakovą (52. WTA) czy Łesię Curenko (56. WTA).