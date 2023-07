Ogromny sukces polskich tenisistów. Brawo, brawo [WIDEO]

Rozstawieni z "trójką" podczas fińskiego turnieju polscy tenisiści od samego początku spisywali się kapitalnie. Najpierw pokonali rumuński duet Dragos Nicolae Cazacu/Alexandru Cristian Dumitru 4:6, 6:1, 10:7, a następnie gładko wygrali z estońską parą Johannes Seeman/Siim Troost 6:2, 6:2. Najwięcej kłopotów sprawiło im półfinałowe starcie, w którym zmierzyli się z gospodarzami Patrickiem Kaukovaltą oraz Eero Vasą. Fiński duet odprawił wcześniej rozstawionych z "jedynką" Austriaka Neila Oberleitnera oraz Polaka Szymona Walkówa, dlatego duże wyzwanie czekało naszych reprezentantów. Po trzech setach finalnie udało im się jednak zwyciężyć 6:4, 5:7, 10:8 i awansować do finału.

Ogromny sukces polskich deblistów. Szymon Kielan i Piotr Matuszewski wygrali turniej w Tampere

Polska para była faworytem finałowego starcia, a naprzeciwko niej stanął ukraińsko-australijski duet Vladyslav Orlov/Adam Taylor. Już w pierwszym gemie doszło do przełamania, a nasi tenisiści konsekwentnie kontrolowani osiągniętą przewagę. Pod koniec seta obie pary stracił jeszcze serwis, ale ostatecznie to Polacy wygrali go 6:4.

W drugiej odsłonie Kielan i Matuszewski mieli okazję szybciej zakończyć spotkanie, ponieważ już w trzecim gemie udało im się przełamać podanie przeciwników. Niedługo później również nie utrzymali jednak serwisu i zobaczyliśmy tie-break. W nim najpierw nie wykorzystali piłki meczowej, następnie obronili piłkę setową, aby finalnie zdobyć punkt przy serwisie rywala i wygrać całe starcie 6:4, 7:6 (7), tym samym triumfując w Challengerze w Tampere.

Tuż po ostatniej piłce na twarzach Polaków pojawiła się ogromna radość i jej okrzyki. "Oto co znaczy zwycięstwo. Ogromne gratulacje" - napisano na oficjalnym profilu turnieju na Twitterze.

Dla Matuszewskiego zwycięstwo w Tampere było drugą wygraną w Challengerze, natomiast dla Kielana był to pierwszy triumf w karierze.