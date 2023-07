Niemcy się nie patyczkowali. Zakaz wstępu dla rosyjskiej skandalistki

Tenisowy sezon nie zwalnia tempa, a przed tourem po Ameryce Północnej zawodników czekają mniejsze turnieje w Europie. Od poniedziałku 24 lipca zarówno cykl męski jak i kobiecy zawita do Hamburga. Impreza ta jest warta 250 punktów rankingowych.

Rosyjska gwiazda tenisa nie zagra w Niemczech. Nie otrzymała wizy

W niemieckim mieście planowała rywalizować także Anastazja Potapowa (24. WTA), lecz uniemożliwiły jej to przepisy proceduralne: nie otrzymała wizy, aby wjechać do kraju. "Mój zespół złożył wniosek na czas, ale niestety został odrzucony. W zeszłym roku bardzo podobało mi się to miejsce i nie mogę się doczekać powrotu w 2024! Teraz robimy wszystko, co w naszej mocy, aby przygotować się do amerykańskich turniejów. Do zobaczenia w Waszyngtonie" - napisała na Instagramie rosyjska zawodniczka.

22-latka w Hamburgu mogła liczyć na korzystny wynik, zwłaszcza że w tym sezonie prezentuje się naprawdę dobrze. Awansowała na 21. miejsce w rankingu WTA - najwyżej w swojej karierze. Aktualnie jest trzy lokaty niżej. Na Wimbledonie i Roland Garros dotarła do trzeciej rundy. W lutym udało jej się zdobyć drugi tytuł WTA. Triumfowała w Linzu, pokonując w finale Petrę Martić 6:3, 6:1.

W Hamburgu tytułu bronić będzie Bernarda Pera. Najwyżej rozstawionymi zawodniczkami będą Donna Vekić i Daria Kasatkina. Równolegle rozgrywana będzie impreza w Warszawie, w której rywalizować będzie Iga Świątek.