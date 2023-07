W Rosji wrze po słowach Bortniczuka. Kpią i szydzą. Padło nazwisko Świątek

Kamil Bortniczuk zapowiedział, że nie pojawi się na trybunach podczas meczów zawodniczek z Rosji oraz Białorusi na turnieju tenisowym w Warszawie, co wywołało sporą burzę w Rosji. - Dlaczego Pan Bortniczuk nie poszedł dalej i nie nakłonił fanów do pójścia za jego przykładem? Fajnie by było, gdyby Świątek grała przy pustych trybunach - pisze tamtejszy serwis "Championat.com".

